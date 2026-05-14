Midas çekiliş sonuçları açıklandı: MacBook Air M4 asil ve yedek talihli listesi 2026
Midas 2. dönem kampanya çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. 6.369 katılımın gerçekleştiği Apple MacBook Air M4 kazanan asil talihlisi ve yedek talihlisi belli oldu. Asil talihlilerin ikramiyelerini teslim alabilmek için 29 Mayıs 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle başvuru yapması gerekiyor.
Midas 2. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Apple Macbook Air M4 asil ve yedek talihlileri:
Apple MacBook Air M4 çip Asil Talihlisi: Nazlıcan Sıcakyüz / İstanbul
Apple MacBook Air M4 çip Yedek Talihlisi: İsmail Mayda / Şanlıurfa
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:
Bu kampanya MPİ'nin 25.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-88052 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 8.05.2026 tarihinde yapılan çekilişe 6.369 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 29.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 13.06.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 15.07.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
