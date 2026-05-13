Kuşadası’nda CHP’li belediye alarmı! Çöp yığınları ilçeyi esir aldı
Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan vitrinlerinden Kuşadası, yaz sezonu öncesi yine CHP’li belediyenin hizmetsizlik tablosuyla karşı karşıya kaldı. Sahilleri, doğal güzellikleri ve kruvaziyer turizmiyle öne çıkan ilçe; toplanmayan çöpler, taşan konteynerler, sokaklara yayılan ağır koku ve mahallelere inen yaban domuzlarıyla gündeme geldi. Vatandaşlar, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin temizlik hizmetlerinde sınıfta kaldığını belirterek “Bu beceriksizlik Kuşadası’na yakışmıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
- CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin temizlik hizmetlerindeki yetersizliği nedeniyle ilçe sokaklarında günlerdir çöpler toplanmıyor ve konteynerler taşıyor.
- Yaz sezonu öncesi turizm kenti Kuşadası'nın birçok noktasında biriken evsel atıklar görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden oluyor.
- Toplanmayan çöpler nedeniyle yaban domuzu sürüleri Gazibeğendi ve Ege Mahallesi gibi yerleşim alanlarına inerek vatandaşları tedirgin ediyor.
- Mahalle sakinleri özellikle akşam saatlerinde sokaklarda dolaşan yaban domuzları nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını belirtiyor.
- Vatandaşlar belediyenin temizlik hizmetlerindeki ihmali nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu ifade ediyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kuşadası, yaz sezonu öncesi çöp kriziyle gündeme geldi.
İlçenin birçok noktasında biriken evsel atıklar, yol kenarlarına bırakılan eski eşyalar ve dolup taşan konteynerler, hem kötü görüntüye hem de ağır kokuya neden oldu.
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin asli görevi olan temizlik hizmetlerinde yetersiz kalması, bölge sakinleri ve esnafın tepkisini çekti.
SOKAKLAR ATIKLA DOLDU, TEPKİ BÜYÜDÜ
Yaz sezonu kapıdayken ilçenin dört bir yanından gelen çöp görüntüleri, Kuşadası'nın turizm kimliğine gölge düşürdü.
Mahalle sakinleri, günlerdir temizlik ekiplerinin uğramadığını belirttikleri sokaklarda atıkların biriktiğini, özellikle sıcak havalarda kötü kokunun dayanılmaz hale geldiğini ifade etti.
Vatandaşlar, çöp yığınlarının yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, halk sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.
"BELEDİYE SADECE SEYREDİYOR"
Bölge halkı, CHP'li belediyenin yaşanan tablo karşısında sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.
Vatandaşlar, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:
"Kuşadası bir turizm kenti ama şu anki manzara içler acısı. Belediye sadece seyrediyor. Çöpler günlerce toplanmıyor, her yer mikrop yuvasına döndü. Bu beceriksizlik Kuşadası'na yakışmıyor."
ÇÖP YIĞINLARI DOMUZ SÜRÜLERİNİ MAHALLELERE ÇEKTİ
Kuşadası'ndaki çöp krizi, yalnızca kötü koku ve görüntü kirliliğiyle sınırlı kalmadı.
Toplanmayan çöpler, yiyecek arayan yaban domuzu sürülerini şehir merkezine ve yerleşim alanlarına kadar indirdi.
Gazibeğendi ve Ege Mahallesi gibi bölgelerde görülen domuzlar, sokaklarda, parklarda ve ana arterlerde dolaşmaya başladı.
HALK SAĞLIĞI VE TRAFİK GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE
Yaban domuzu sürülerinin yerleşim alanlarında görülmesi, mahalle sakinlerinin endişesini artırdı.
Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkmaya çekindiklerini belirten vatandaşlar, çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.
Ana arterlerde dolaşan domuzların trafik güvenliği açısından da risk oluşturduğu ifade edildi.
BELEDİYE SUSTU, VATANDAŞ İSYAN ETTİ
Turizm sezonu öncesi ilçeyi temiz ve güvenli hale getirmesi beklenen CHP'li Kuşadası Belediyesi, çöp krizi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.
Vatandaşlar, belediyenin kaynaklarını nereye harcadığını sorgularken, Kuşadası'nın çöp yığınları, pis koku ve yaban domuzlarıyla gündeme gelmesine sert tepki gösterdi.
İlçe halkı, halk sağlığını ve turizm sezonunu tehdit eden bu tablo karşısında belediyenin ne zaman harekete geçeceğini merak ediyor.