Kuşadası’nda CHP’li belediye alarmı! Çöp yığınları ilçeyi esir aldı

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin temizlik hizmetlerindeki yetersizliği nedeniyle ilçe sokaklarında günlerdir çöpler toplanmıyor ve konteynerler taşıyor.

Yaz sezonu öncesi turizm kenti Kuşadası'nın birçok noktasında biriken evsel atıklar görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden oluyor.

Toplanmayan çöpler nedeniyle yaban domuzu sürüleri Gazibeğendi ve Ege Mahallesi gibi yerleşim alanlarına inerek vatandaşları tedirgin ediyor.

Mahalle sakinleri özellikle akşam saatlerinde sokaklarda dolaşan yaban domuzları nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını belirtiyor.

Vatandaşlar belediyenin temizlik hizmetlerindeki ihmali nedeniyle halk sağlığının tehdit altında olduğunu ifade ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kuşadası, yaz sezonu öncesi çöp kriziyle gündeme geldi. İlçenin birçok noktasında biriken evsel atıklar, yol kenarlarına bırakılan eski eşyalar ve dolup taşan konteynerler, hem kötü görüntüye hem de ağır kokuya neden oldu. CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin asli görevi olan temizlik hizmetlerinde yetersiz kalması, bölge sakinleri ve esnafın tepkisini çekti.

SOKAKLAR ATIKLA DOLDU, TEPKİ BÜYÜDÜ Yaz sezonu kapıdayken ilçenin dört bir yanından gelen çöp görüntüleri, Kuşadası'nın turizm kimliğine gölge düşürdü. Mahalle sakinleri, günlerdir temizlik ekiplerinin uğramadığını belirttikleri sokaklarda atıkların biriktiğini, özellikle sıcak havalarda kötü kokunun dayanılmaz hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar, çöp yığınlarının yalnızca görüntü kirliliği oluşturmadığını, halk sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini dile getirdi. "BELEDİYE SADECE SEYREDİYOR" Bölge halkı, CHP'li belediyenin yaşanan tablo karşısında sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: "Kuşadası bir turizm kenti ama şu anki manzara içler acısı. Belediye sadece seyrediyor. Çöpler günlerce toplanmıyor, her yer mikrop yuvasına döndü. Bu beceriksizlik Kuşadası'na yakışmıyor."