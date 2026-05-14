Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan Mahkeme Başkanı adliye koridorlarında tehditler savurdu

Kadın hakim F.K.T.'nin sevgilisi Burak Doğan tarafından evinde dövüldüğü iddia edildi. HSK tarafından başlatılan soruşturmada hakimin evine giren taksici Kadir T. "Ona hap götürüyordum" dedi. Açığa alınan hakim, adliyeyi basıp herkesi tehdit etti.

Çanakkale'de 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., Burak Doğan (36) ile gönül ilişkisi yaşadı. İddiaya göre Doğan, geçtiğimiz aralık ayında ofisine tatlı siparişi verdi. Kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürünce ortalık karıştı.
Sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan, kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Kadın hakimi döverek elmacık kemiğini kırdı. Gözaltına alınan Burak Doğan tutuklandı.
HAKARETLER YAĞDIRDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma başlattı.
Lojmana sık sık giriş yapan taksici Kadir T. gözaltına alındı. Şüpheli, "Araçtaki hap F.K.T.'ye ait. Yeşil reçeteli ilaçları Tekirdağ'dan temin ettim. Düzenli olarak F.K.T.'ye teslim ettim" dedi. HSK, F.K.T'nin 3 ay boyunca açığa alınmasına karar verdi.

Karara sinirlenen F.K.T., adliyeyi bastı. Başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdıran F.K.T., kattan uzaklaştırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
