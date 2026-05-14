Çanakkale'de görevden uzaklaştırılan Mahkeme Başkanı adliye koridorlarında tehditler savurdu

Sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan, kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Kadın hakimi döverek elmacık kemiğini kırdı. Gözaltına alınan Burak Doğan tutuklandı.

Burak Doğan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri Tüm Manşetler

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma başlattı.Lojmana sık sık giriş yapan taksici Kadir T. gözaltına alındı. Şüpheli, "" dedi. HSK, F.K.T'nin 3 ay boyunca açığa alınmasına karar verdi.Karara sinirlenen F.K.T., adliyeyi bastı. Başsavcılık koridorlarında hakaretler yağdıran F.K.T., kattan uzaklaştırıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.