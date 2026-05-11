Malatya'da kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. TYP kapsamında bir okulda işe başlayan ve çocuklarıyla birlikte halasının yanında kalan Feride Kaya, minibüsten indiği sırada eski eşi H.K. ile karşılaştı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran adam, önce uzaktan ateş açarak genç kadını yere düşürdü.
Görgü tanıklarının ifadelerine yansıyan dehşet anlarına göre; H.K. yere yığılan Kaya'nın yanına giderek yakın mesafeden ateş etmeye devam etti. Hastaneye kaldırılan Feride Kaya, kurtarılamadı. Polis ekipleri, H. K.'yı gözaltına aldı.
Kaya, eski eşi tarafından cadde ortasında acımasızca katledildi. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
"ÇOCUKLARIMA BAKMIYORDU"
Şüpheli ilk ifadesinde, eski eşinin çocuklarına bakmadığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığını iddia ettiği ve cinayeti bu sebeple işlediğini öne sürdüğü öğrenildi. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşları içinde bekleyen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
Akraba oldukları ve görücü usulüyle evlendikleri öğrenilen çiftin dramı Pütürge'de son bulacak. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Feride Kaya'nın cenazesi, Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.