"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMUŞ VE KÜRESEL ADALETİ ÖN PLANA KOYAN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTMÜŞTÜR" Başkan Altay, Konya olarak bu yılki ana temayı, küresel sistemin tıkanıklıklarına bir cevap niteliği taşıyan "Diplomasi" olarak belirlediklerine değinerek, "Zira biz biliyoruz ki; daha adil bir dünya, ancak gençliğin taze enerjisiyle yoğrulmuş samimi bir diplomasi diliyle inşa edilebilir. Bu vizyonda ilhamımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız geride bıraktığı 23 yıl boyunca dünya mazlumlarının sesi olmuş ve küresel adaleti ön plana koyan bir diplomasi yürütmüştür. Bizler de bu program kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı mücadelesini ve 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla şekillenen vizyonunu ele alan 'Daha Adil Bir Dünya İçin 23 Yıl' isimli özel yayınımızı sizlerin ilgisine sunduk. Amacımız, bu eserle gençlerimize sadece dünün ve bugünün diplomasisini anlatmak değil; aynı zamanda onlara adaleti merkezine alan bir gelecek inşasında ilham kaynağı olabilmektir" değerlendirmesini yaptı. "Hayata geçirdikleri projelerden örnekler veren Başkan Altay, "İnşallah Konya'mızdan yükselen bu gençlik sesi; İslam dünyasının dört bir yanında karşılık bulacak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortak geleceğimize ışık tutacaktır. Konya İİT Gençlik Başkenti ünvanının şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Başkan Altay, Konya'ya bu unvanı layık gören İslam İşbirliği Gençlik Forumu yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanımıza, İİT üyesi ülkelerden gelen tüm misafirlerimize ve tüm genç kardeşlerimize, protokolümüzün değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"KONYA'MIZ ADAY OLDUĞUNDA KONYA'DAN BAŞKA BİR ŞEHRİ SEÇMEMİZ PEK MÜMKÜN DEĞİLDİ" İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Konya'nın tarihi birikimine ve kültürel varlığına değinerek, "Konya'mız aday olduğunda Konya'dan başka bir şehri seçmemiz pek mümkün değildi. Tarihi birikimi, kültürel birikimi inanılmaz bir yer. İslam dünyasının gerek felsefi, gerek tarihi, gerek bilimsel, gerek kültürel bir başkenti ve hala gönlümüzün başkenti olarak bu başkentliğini sürdürüyor. Konyalı insanlarımızın sıcak kanlılığı, ev sahipliği zaten dünya çapında meşhur. Tabii ki genç kardeşlerimizin Konya'dan öğrenecekleri çok fazla şey var. Bugün de burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz. Umuyoruz ki konu başlığımız olarak da seçtiğimiz bu yıl boyunca yapacağımız etkinliklerde de temel temamız olan 'Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi' temasını genç kardeşlerimiz buraya geldiklerinde Konya'mızın ruhuyla öğrenecekler, işleyecekler, dinleyecekler ve gençlik başkentliğindeki amacımız olan Konya'nın mesajının, Türkiye'mizin mesajının dünyaya yayılmasını onların eliyle daha rahat yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK BAŞKENTLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI, GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KARARLI YAKLAŞIMININ BİR GÖSTERGESİDİR" İİT Gençlik ve Spordan Sorumlu Temsilcisi Boubakari Maiga, "Bu tören için yapılan mükemmel organizasyon dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne derin teşekkür ve takdirlerimizi sunmak isterim. Türkiye'nin bu yıl İslam İşbirliği Gençlik Başkentliğine ev sahipliği yapması, gençlerin güçlendirilmesine yönelik kararlı yaklaşımının bir göstergesidir. Aynı zamanda İİT program ve faaliyetlerine verdiği aktif desteği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İslam dünyasındaki gençlere yönelik fırsatların geliştirilmesindeki önemli rolünü ortaya koymaktadır. Bu önemli programa ev sahipliği yapan güzel Konya şehrinin halkını bir kez daha tebrik ediyor; program kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden elde edilecek sonuç ve tavsiyelerin, gençlerin güçlendirilmesi hedeflerine katkı sağlamasını temenni ediyorum" cümlelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE VE KONYA ŞEHRİNE BU MÜBAREK EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM" Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcısı Vekili Ahmed Salman Alghimlas, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve halkını bu ev sahipliği dolayısıyla tebrik ediyor; köklü ilmi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Konya şehrindeki başarılı organizasyon, sıcak misafirperverlik ve tüm katılımcılara gösterilen samimi karşılama için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ortak İslami çalışmalara verdikleri destek ve İslam dünyası gençleri için fırsatların geliştirilmesine yönelik önemli katkılarını takdir ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Konya şehrine bu mübarek ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor; bu organizasyonun büyük başarı elde etmesini temenni ediyoruz. Bu yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin, üye ülkeler arasında ortak İslami çalışmaları güçlendirecek ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak tavsiyelerle sonuçlanmasını diliyoruz" diye konuştu.