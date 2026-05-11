CANLI YAYIN
Geri

Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde dün saat 17.30 sularında bir işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Aydın hayatını kaybetti. Toplam 8 kişinin yaralandığı kazada bir diğer işçi N.P.'nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu servis devrildi ve 8 kişi yaralandı.
  • Kaza Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
  • Yaralılardan Ömer Aydın hastanede yaşamını yitirdi.
  • Yaralı N.P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
  • Kazada 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır karıştı.

Çayırova ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen işçi servisi kazasından acı haber geldi.

Kocaeli’de feci kaza: 8 yaralı!

Servis aracı ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan 8 işçiden biri olan Ömer Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ağır yaralanan N.P.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor

Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!-1

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!-2

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 8 yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!-3

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Yaralılardan Ömer Aydın, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bir diğer yaralı N.P.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kocaeli Çayırova'da servis tırla çarpıştı: Ağır yaralı işçiden acı haber geldi!-4

2026 İİT Gençlik Başkenti Konya'da görkemli açılış: İslam dünyası tek yürek oldu
SONRAKİ HABER

İslam dünyasının gençlik merkezi artık Konya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler