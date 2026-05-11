Çayırova ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen işçi servisi kazasından acı haber geldi.

Kocaeli’de feci kaza: 8 yaralı!

Servis aracı ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan 8 işçiden biri olan Ömer Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ağır yaralanan N.P.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.