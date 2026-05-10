CANLI YAYIN
Geri

Google’dan anlamlı jest: Anneler Günü Doodle oldu! Karanfil detayı ne anlama geliyor?

Google’dan milyonları duygulandıran 10 Mayıs sürprizi geldi.Arama motoru devinin Anneler Günü’ne özel hazırladığı kaktüs ve karanfil temalı Doodle tasarımı büyük ilgi gördü. Peki her yıl kutladığımız bu özel günün arkasındaki hüzünlü hikayeyi ve beyaz karanfilin gerçek anlamını biliyor musunuz? İşte Anna Jarvis’in başlattığı o geleneğin tüm detayları.

Giriş Tarihi:
Google’dan anlamlı jest: Anneler Günü Doodle oldu! Karanfil detayı ne anlama geliyor?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Google, 10 Mayıs 2026'da Anneler Günü için kaktüs figürleri ve karanfillerin yer aldığı özel bir Doodle tasarımı yayınladı.
  • Modern Anneler Günü, 1908 yılında Anna Jarvis tarafından ABD'nin Batı Virginia eyaletinde annesinin anısına düzenlenen etkinlikle başladı.
  • ABD yönetimi, Anna Jarvis'in kampanyaları sonucunda 1914 yılında Mayıs ayının ikinci pazarını resmen Anneler Günü ilan etti.
  • Beyaz karanfil, Anna Jarvis'in annesinin en sevdiği çiçek olması nedeniyle Anneler Günü'nün sembolü haline geldi.
  • Anneler Günü bugün dünya genelinde çoğunlukla Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor.

Dünyanın en yaygın kutlanan özel günlerinden biri olan Anneler Günü, 2026'da dijital dünyada da geniş yankı uyandırdı. Arama motoru devi Google, 10 Mayıs'a özel hazırladığı Doodle tasarımıyla kullanıcılarının karşısına çıktı.

Özel tasarımın ardından milyonlarca kişi Anneler Günü'nün ne zaman ortaya çıktığını ve nasıl küresel bir geleneğe dönüştüğünü araştırmaya başladı.

Google, Anneler Günü’ne özel hazırladığı Doodle tasarımını kullanıcıların erişimine açtı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Google'a aittir)

GOOGLE'DAN DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ TASARIMI

Google'ın ana sayfasında yayınlanan Doodle'da, anneliği simgeleyen sıcak ve koruyucu detaylar öne çıktı. Tasarımda kaktüs figürleri ile karanfiller bir araya getirildi.

El yapımı tebrik kartını andıran görsel, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. Kullanıcılar, Doodle'ın sade ama duygusal tasarımına yoğun ilgi gösterdi.

Özel Doodle tasarımında karanfil ve kaktüs figürleri dikkat çekti.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Modern anlamdaki Anneler Günü'nün temelleri, 1908 yılında Anna Jarvis tarafından atıldı.

Jarvis, annesinin anısını yaşatmak amacıyla ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir anma etkinliği düzenledi. 407 çocuk ve annenin katıldığı etkinlik, zamanla ülke genelinde büyüyen bir harekete dönüştü.

Anna Jarvis'in hedefi annelerin yalnızca kaybedildikten sonra değil, hayattayken de değer görmesini sağlamaktı.

Modern Anneler Günü’nün temelleri 1908 yılında atıldı.

BEYAZ KARANFİLİN ANLAMI BURADAN GELİYOR

Anneler Günü'nün sembollerinden biri olan beyaz karanfilin hikayesi de Anna Jarvis'e dayanıyor.

Jarvis, annesinin en sevdiği çiçek olan beyaz karanfili bu özel günün sembolü haline getirdi. Yıllarca yürüttüğü kampanyalar ve gönderdiği mektupların ardından ABD yönetimi 1914 yılında Mayıs ayının ikinci pazarını resmen "Anneler Günü" ilan etti.

Bu karar, kutlamaların kısa sürede dünya geneline yayılmasının önünü açtı.

Anna Jarvis, annesinin anısını yaşatmak için ilk etkinliği düzenledi.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KUTLANIYOR

Bugün Anneler Günü, farklı tarihlerde kutlansa da birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazarına denk geliyor.

Özellikle dijital platformlarda yapılan paylaşımlar, markaların özel kampanyaları ve sosyal medya içerikleriyle birlikte Anneler Günü her yıl küresel çapta en çok konuşulan özel günlerden biri olmayı sürdürüyor.

Taksim, Üsküdar, Kadıköy... Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında olaylar: Taş ve şişelerle saldırdılar
SONRAKİ HABER

İstanbul'da olaylı kutlama

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler