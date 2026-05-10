Dünyanın en yaygın kutlanan özel günlerinden biri olan Anneler Günü, 2026'da dijital dünyada da geniş yankı uyandırdı. Arama motoru devi Google, 10 Mayıs'a özel hazırladığı Doodle tasarımıyla kullanıcılarının karşısına çıktı.
Özel tasarımın ardından milyonlarca kişi Anneler Günü'nün ne zaman ortaya çıktığını ve nasıl küresel bir geleneğe dönüştüğünü araştırmaya başladı.
GOOGLE'DAN DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ TASARIMI
Google'ın ana sayfasında yayınlanan Doodle'da, anneliği simgeleyen sıcak ve koruyucu detaylar öne çıktı. Tasarımda kaktüs figürleri ile karanfiller bir araya getirildi.
El yapımı tebrik kartını andıran görsel, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. Kullanıcılar, Doodle'ın sade ama duygusal tasarımına yoğun ilgi gösterdi.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Modern anlamdaki Anneler Günü'nün temelleri, 1908 yılında Anna Jarvis tarafından atıldı.
Jarvis, annesinin anısını yaşatmak amacıyla ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir anma etkinliği düzenledi. 407 çocuk ve annenin katıldığı etkinlik, zamanla ülke genelinde büyüyen bir harekete dönüştü.
Anna Jarvis'in hedefi annelerin yalnızca kaybedildikten sonra değil, hayattayken de değer görmesini sağlamaktı.
BEYAZ KARANFİLİN ANLAMI BURADAN GELİYOR
Anneler Günü'nün sembollerinden biri olan beyaz karanfilin hikayesi de Anna Jarvis'e dayanıyor.
Jarvis, annesinin en sevdiği çiçek olan beyaz karanfili bu özel günün sembolü haline getirdi. Yıllarca yürüttüğü kampanyalar ve gönderdiği mektupların ardından ABD yönetimi 1914 yılında Mayıs ayının ikinci pazarını resmen "Anneler Günü" ilan etti.
Bu karar, kutlamaların kısa sürede dünya geneline yayılmasının önünü açtı.
DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE KUTLANIYOR
Bugün Anneler Günü, farklı tarihlerde kutlansa da birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazarına denk geliyor.
Özellikle dijital platformlarda yapılan paylaşımlar, markaların özel kampanyaları ve sosyal medya içerikleriyle birlikte Anneler Günü her yıl küresel çapta en çok konuşulan özel günlerden biri olmayı sürdürüyor.