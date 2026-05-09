CANLI YAYIN
Geri

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 AKUT gönüllüsü unutulmadı: Anneler Günü'nde evlat hasreti

Eskişehir'de alevlere karşı mücadelede 10 kahraman gönüllü şehit oldu. Bul yıl ilk kez Anneler Günü'nü evlatları olmadan geçiren acılı annelerin , "Bu yıl Anneler Günü gelmesin" sözleri Tükiye'nin yüreğini dağladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 AKUT gönüllüsü unutulmadı: Anneler Günü'nde evlat hasreti
Geçtiğimiz yıl Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan alevlere karşı verilen mücadelede şehit düşen 10 AKUT gönüllüsü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen acıları hala taze olan anneler, bu sene ilk kez oğulları olmadan Anneler Günü'nü karşılıyor...

Evlatlarını vatan ve toprak aşkıyla toprağa veren anneler, "Bu yıl Anneler Günü gelmesin, istemiyorum" diyerek evlatlarına olan özlemlerini ve duygularını anlattı.
Şehit Bayram Eren Arslan ve annesi Nilüfer Arslan (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

EN ZOR ANNELER GÜNÜ

AKUT gönüllüsü Orman Şehidi Bayram Eren Arslan'ın annesi Nilüfer Arslan: Öperdi, hediyesini alırdı. Çok can kurtardı. Şehitlik herkese nasip olmaz. Orman Şehidi Alperen Özcan'ın annesi Yasemin Özcan: Bu sene anneler günü gelmesin, istemiyorum.

Orman Şehidi Tekin Enes Sarıyıldız'ın annesi Reyhan Sarıyıldız: Vatan ve hayvanları korumak için yaratılmış gibiydi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 AKUT gönüllüsü unutulmadı: Anneler Günü'nde evlat hasreti-3 Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 AKUT gönüllüsü unutulmadı: Anneler Günü'nde evlat hasreti-4 Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 AKUT gönüllüsü unutulmadı: Anneler Günü'nde evlat hasreti-5
Dünya simit haritası açıklandı: Türkiye 10 ülkelik listede zirveyi bırakmadı
SONRAKİ HABER

Dünyanın en iyi simitleri hangi ülkede?

 Resimli Anneler Günü mesajları: 10 Mayıs 2026 Anneler Günü'ne özel çiçek notları ve özlü sözler
ÖNCEKİ HABER

Anneler Günü mesajları

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler