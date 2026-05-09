Geçtiğimiz yıl Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan alevlere karşı verilen mücadelede şehit düşen 10 AKUT gönüllüsü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen acıları hala taze olan anneler, bu sene ilk kez oğulları olmadan Anneler Günü'nü karşılıyor...
Evlatlarını vatan ve toprak aşkıyla toprağa veren anneler, "Bu yıl Anneler Günü gelmesin, istemiyorum" diyerek evlatlarına olan özlemlerini ve duygularını anlattı.
Şehit Bayram Eren Arslan ve annesi Nilüfer Arslan
EN ZOR ANNELER GÜNÜ
AKUT gönüllüsü Orman Şehidi Bayram Eren Arslan'ın annesi Nilüfer Arslan: Öperdi, hediyesini alırdı. Çok can kurtardı. Şehitlik herkese nasip olmaz. Orman Şehidi Alperen Özcan'ın annesi Yasemin Özcan: Bu sene anneler günü gelmesin, istemiyorum.
Orman Şehidi Tekin Enes Sarıyıldız'ın annesi Reyhan Sarıyıldız: Vatan ve hayvanları korumak için yaratılmış gibiydi.