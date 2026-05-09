Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesinin ardından popülaritesi artan simit, Balkanlar ve Orta Doğu mutfaklarında yeni bir 'tescil' tartışması başlattı. Türkiye'nin odun fırınında pişen çıtır simidi ile Yunanistan'ın daha yumuşak dokulu Selanik Koulouri'si arasındaki farklar, gastronomi turizminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Uzmanlar, simit benzeri unlu mamullerin yerel ekonomiye katkısının 2026'da rekor seviyeye ulaştığını belirtiyor.

DÜNYADA EN İYİ SİMİT HANGİ ÜLKELERDE VAR?

1. Türkiye (Geleneksel ve Çıtır Doku)

Dünyada simidin en iyi yapıldığı yer tartışmasız Türkiye'dir. Bunun temel nedeni, pekmezleme tekniğidir. Hamur fırına girmeden önce sulandırılmış üzüm veya dut pekmezine batırılır, ardından bol susamla kaplanır. Bu yöntem, simide o meşhur bakır rengini ve karakteristik çıtırlığını verir. İstanbul'un sokak simidi ve Ankara'nın daha koyu renkli, yoğun pekmezli simidi, dünya çapındaki otoriteler tarafından "altın standart" kabul edilir.

2. Yunanistan (Yumuşak ve Susam Odaklı)

Yunanistan'da "Koulouri" adıyla bilinen simit, özellikle Selanik bölgesinde mükemmelliğe ulaşmıştır. Türkiye'deki versiyonuna göre daha az çıtır, daha ekmeksi ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Buradaki başarının nedeni, susamın kalitesi ve hamurun daha hafif, süngerimsi yapısıdır. Kahvaltıda peynirle sandviç yapmaya oldukça uygun bir yapıdadır.

EN İYİ SİMİT VE BENZERİ LEZZETLERİN OLDUĞU 10 ÜLKE

2026 yılı itibarıyla simit ve onun halka şeklindeki akrabalarının en iyi örneklerini bulabileceğiniz ülkeler şunlardır:

1) Türkiye: Pekmezli, çıtır ve odun ateşinde pişen orijinal versiyon.

2) Yunanistan: Selanik usulü, yumuşak ve yoğun susamlı "Koulouri".

3) Kanada: Ballı suda haşlanıp odun fırınında pişen meşhur "Montreal Bagel".

4) Romanya: Üzeri tuzlu veya haşhaşlı, çıtır "Covrigi".

5) Polonya: İki hamur parçasının örülmesiyle yapılan ve haşlanan "Obwarzanek Krakowski".

6) ABD: Özellikle krem peynirle özdeşleşen, yoğun dokulu "New York Bagel".

7) İsrail: Za'atar baharatıyla servis edilen, oval formdaki "Jerusalem Bagel".

8) Lübnan: Genellikle içi peynir veya zahter ile doldurulan sokak lezzeti "Ka'ak".

9) Sırbistan: Osmanlı mirası tariflerle hazırlanan çıtır "Devrek".

10) Bulgaristan: Balkan kahvaltılarının vazgeçilmezi olan susamlı "Gevrek".

