Doğanın gizli hazinelerinden biri olan "Peşmen Navruzu" baharın gecikmeli yüzünü Malatya dağlarında gösterdi. Koruma altında bulunan nadir tür, kar örtüsünün hala etkili olduğu bölgelerde çiçek açarken, yetkililer biyokaçakçılığa karşı sıkı denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Yer yer kar örtüsünün devam ettiği yaklaşık 1.400 rakımlı bölgede açan çiçekler, doğaseverlerin dikkatini çekti. İlk başta sıradan bir bitki olduğunu düşünen Gülfırat, yaptığı araştırma sonrası karşılaştığı türün koruma altında bulunan Peşmen Navruzu olduğunu öğrendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan endemik "Peşmen Navruzu" çiçeği görüntülendi. Sadece Malatya'ya özgü olan nadir bitki, yüksek rakımlı bölgelerde doğa yürüyüşü yapan Hüseyin Gülfırat tarafından fark edildi.

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER ARASINDA YER ALIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Peşmen Navruzu 2016 yılında koruma altına alınmıştı. Aynı kapsamda Ornithogalum Malatyanum ve Hypericum Malatyanum türleri de koruma listesine dahil edilmişti.

Yetkililer, Peşmen Navruzu'nun yalnızca Malatya'da yetişen lokal endemik bir tür olduğuna dikkat çekerek, neslinin "kritik tehlike altında" bulunduğunu belirtti.

ÇİÇEKLENME BU YIL GECİKTİ

Uzmanlar, bitkinin normal şartlarda nisan ayında çiçek açtığını ancak 2026 yılında etkili olan hava koşulları nedeniyle çiçeklenmenin nisan ayı sonlarına sarktığını ifade etti.

Soğuk hava ve yüksek rakım nedeniyle bölgede baharın geç hissedildiği, bu durumun da bitkinin gelişim sürecini etkilediği kaydedildi.

KOPARANLARA 699 BİN TL CEZA

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bitkinin korunmasına yönelik izleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, kurum izni olmadan gerçekleştirilecek biyokaçakçılık faaliyetlerine karşı ciddi yaptırımlar uygulandığını belirtti.

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında, Peşmen Navruzu'nu koparan ya da zarar veren kişilere 699 bin 245 TL idari para cezası kesiliyor.

"TESADÜFEN KARŞILAŞTIM"

Bitkiyi görüntüleyen Hüseyin Gülfırat ise yüksek rakımlı alanlara zaman zaman kar görmek amacıyla çıktığını söyledi. Gülfırat, "Tesadüfen gördüğüm bu bitkinin daha sonra Peşmen Navruzu olduğunu öğrendim. Bölgenin soğuk olması nedeniyle daha geç ortaya çıkıyor. Endemik ve korunması gereken bir tür olduğunu sonradan fark ettim" ifadelerini kullandı.