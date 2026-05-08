"BENİ SÜREKLİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU" Taner Koz, eski kiracısının yıllarca kira ödemediğini ve açılan davaların ardından icra yoluyla tahliye edildiğini söyledi. Tahliye sürecinden sonra tehditlerin başladığını öne süren Koz, "Beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Daha önce silahla evime ateş açtı. O olay nedeniyle ceza aldı ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra tehditlerine devam etti. Beni öldürmek için pusu kurduğunu düşünüyorum" dedi.

"ELİNDEKİ ODUNLA DEFALARCA VURDU" Koz, olay günü evinin önünü kapatan tabelayı kaldırmak isterken saldırıya uğradığını anlattı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Koz, "Tabela ağırdı, çekerken yere düştü. O sırada koşarak üzerime geldi. İlk önce tokat attı, yere düştüm. Sonra elindeki odunla defalarca vurdu. Bütün vücudum mosmor oldu. Hastaneden darp raporu aldım" diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 74 yaşındaki Taner Koz'un yere düştüğü, saldırganın ise elindeki sopayla Koz'un başına ve sırtına defalarca vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların olaya geç müdahale ettiği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.