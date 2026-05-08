İstanbul Sarıyer'de eski kiracısıyla yıllardır sorun yaşayan 74 yaşındaki Taner Koz, tehdit ve saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kira ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilen eski kiracı, daha sonra Vakıflar'a ait alanı kiralayarak Koz'un evinin önüne tabela koydu.
Daha önce silahla eve ateş açtığı için cezaevine giren şahıs, bu kez yaşlı adamı sopayla darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Koz'un yere düştüğü, başına ve sırtına defalarca vurulduğu görüldü.
YILLAR SÜREN KİRA ANLAŞMAZLIĞI KANLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taner Koz, 2018 yılında eşinin kanser tedavisi nedeniyle Bursa'ya gitmek zorunda kalınca iş yerini Hüseyin A. isimli şahsa kiraya verdi.
Taner Koz, uzun süre kira ödemediğini öne sürdüğü kiracısını mahkemeye verdi. Hüseyin A.'nın kullandığı depo, mahkeme kararıyla boşaltıldı. Tahliye sürecinin ardından Hüseyin A.'nın Taner Koz'a, ailesine ve avukatına yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi.
EVİNİN ÖNÜNDEKİ PARSELİ KİRALADI, TABELAYI KAPISINA KOYDU
İddiaya göre bir süre sonra Hüseyin A., Taner Koz'un evinin önünde bulunan Vakıflar'a ait parseli kiraladı. Hüseyin A.'nın lastik tamiri yaptığı aracına ait tabelayı da husumetli olduğu Koz'un evinin önüne koyduğu öne sürüldü.
Taner Koz, evinin önündeki tabelayı çekmek isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A., iddiaya göre Koz'u sopayla öldüresiye dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastaneye kaldırılan Koz, darp raporu alarak Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu.
"BENİ SÜREKLİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU"
Taner Koz, eski kiracısının yıllarca kira ödemediğini ve açılan davaların ardından icra yoluyla tahliye edildiğini söyledi. Tahliye sürecinden sonra tehditlerin başladığını öne süren Koz, "Beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Daha önce silahla evime ateş açtı. O olay nedeniyle ceza aldı ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra tehditlerine devam etti. Beni öldürmek için pusu kurduğunu düşünüyorum" dedi.
"ELİNDEKİ ODUNLA DEFALARCA VURDU"
Koz, olay günü evinin önünü kapatan tabelayı kaldırmak isterken saldırıya uğradığını anlattı.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Koz, "Tabela ağırdı, çekerken yere düştü. O sırada koşarak üzerime geldi. İlk önce tokat attı, yere düştüm. Sonra elindeki odunla defalarca vurdu. Bütün vücudum mosmor oldu. Hastaneden darp raporu aldım" diye konuştu.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 74 yaşındaki Taner Koz'un yere düştüğü, saldırganın ise elindeki sopayla Koz'un başına ve sırtına defalarca vurduğu görüldü.
Çevredeki vatandaşların olaya geç müdahale ettiği anlar da kamera kayıtlarına yansıdı.
AVUKATINDAN "SİSTEMATİK BASKI" İDDİASI
Taner Koz'un avukatı İrfan Sütlüoğlu da müvekkilinin uzun süredir tehdit altında olduğunu belirtti.
Sütlüoğlu, "Müvekkilim yıllardır sistematik şekilde baskı ve tehdide maruz kalıyor. Daha önce silahlı saldırı yaşandı. Şimdi ise kamera kayıtlarına yansıyan çok ağır bir darp olayı var. Sadece müvekkilim değil, ben de ölüm tehditleri alıyorum. Telefonla aranıp hakarete uğruyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Avukat İrfan Sütlüoğlu, olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü belirterek saldırgan hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.