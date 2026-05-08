CANLI YAYIN
Geri

Şanlıurfa'da minibüse kurşun yağdırdılar: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinde kaçarken, mahallede geniş çaplı güvenlik önemleri alındı. Emniyet ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'da minibüse kurşun yağdırdılar: 3 kişi hayatını kaybetti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Konaç Mahallesi'nde bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda minibüs sürücüsü 44 yaşındaki Mustafa Kada, 37 yaşındaki Osman Kada ve 33 yaşındaki Veysi Yeşiltepe hayatını kaybetti.
  • Saldırganlar olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
  • Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Saldırının nedeni henüz belirlenemezken soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa korkutan bir saldırıya sahne oldu. Hilvan ilçesinde bir minibüse henüz nedeni bilinmeyen nedenlerden ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi canından olurken olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Endişe yaratan olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Konaç Mahallesi'nde bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.(Haberde yer alan fotoğraflar DHA'ya aittir.)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü 44 yaşındaki Mustafa Kada ile yanındaki Osman Kada ve 33 yaşındaki Veysi Yeşiltepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Sarıyer’de eski kiracı dehşeti: Yaşlı adamı sopayla dövdü
SONRAKİ HABER

Sarıyer’de eski kiracı dehşeti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler