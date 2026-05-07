İstanbul'da metrobüs yangını: Seferler aksadı

İstanbul trafiğinde metrobüs yangını meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor bölümünde dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı Acıbadem durağında durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

İstanbul trafiğinde korkutan bir yangın meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede paniğe yol açarken itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Üsküdar’da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Acıbadem durağında yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu metrobüste hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

