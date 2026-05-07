İstanbul trafiğinde korkutan bir yangın meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede paniğe yol açarken itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu metrobüste hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.