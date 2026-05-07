Şanlıurfa Viranşehir'de doğuştan işitme kaybı bulunan İhsan (30) ve Emine (27) Dağ çiftinin işitme kaybıyla dünyaya gelen 1.5 yaşındaki kızları Medine'ye Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı yapıldı.
Ameliyatla cihazın bir parçası iç kulağa, ses alıcısı ve mikrofondan oluşan dış parçası da kulak arkasına yerleştirilen Medine bebek, işitme testinde seslere olumlu yanıt verdi.
Anne Emine Dağ, babasının işaret dili tercümanlığı aracılığıyla yaşadığı sevinci ifade etti: "Büyük mutluluk yaşadım. Bebeğim benim çektiğim zorlukları yaşamayacak. En güzel hediyeyi aldık."
Dede Bahri Dağ, kızının 27 yıldır işitme kaybıyla hayatına devam etmek zorunda kalmasının derin acısını yaşadığını dile getirdi.
Dönemin teknolojisinin ve imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle kızını tedavi ettiremediğini anlatan Dağ, tedavi imkanlarının olduğunu duyunca hastaneye gittiklerini, torununun ilk sesi duyduğu anları unutamadığını belirtti.
Op. Dr. Serdar Hanzala Yaman, bebeklerde erken dönemde ,şitme kaybı teşhisinin tedavide büyük önem taşıdığını dile getirdi. Yaman, "Bu ameliyat hem çocuğumuzun hem de anne babasının hayatını kolaylaştıracak" dedi.
"GÖZLERİMDEN YAŞ GELDİ"
Bahri Dağ, "İlk ses kulağına gittiği zaman çok duygulandım, koridora çıktım dedim kimse beni duymasın, görmesin, gözlerimden yaş geldi. Çünkü ben o acıyı çok çekmişim, çok hissetmişim." dedi.
Torununun da annesinin yaşadığı zorlukları yaşamayacağına inandığı için tarifsiz sevinç yaşadığını belirten Dağ, şöyle devam etti: "Kızının duymaması bir anne ve baba için çok üzüntü verici bir şeydir. Benim de kızım duymuyordu, torunum da işitme engelli doğdu ve böyle bir ameliyat olunca dünyalar bizim oldu. Böyle bir ameliyat imkanını devlet bize sağlamış, çok şükür bugünlerimize bu acıyı yaşayan bilir. Benim kızım duymadığında çok derin düşüncelere dalıyordum."