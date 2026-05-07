İki ülkeyi bağlayacak: Tarihi İpek Yolu Köprüsü Selçuklu mirasıyla canlanıyor
Türkiye ile Ermenistan arasında ortak restorasyon çalışmaları kapsamında gündeme gelen Ani Ören Yeri’ndeki İpek Yolu Köprüsü için uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Tarihi köprünün orijinal mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, yapının bölge turizmi ve kültürel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını ifade ediliyor.
Kars'ta yer alan ve Türkiye ile Ermenistan arasında sınır oluşturan tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonu konusunda yeni değerlendirmeler yapıldı. Selçuklu döneminden kalan köprünün sadece bir ulaşım yapısı olmadığını, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan ticaret ve kültür mirasının önemli bir simgesi olduğu belirtiliyor.
TARİHİ KÖPRÜ İÇİN ASLINA UYGUN RESTORASYON ÇAĞRISI
- Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bulunan tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nden uzman isim, çalışmalarda yapının özgün mimarisinin korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.
- Arpaçay Nehri üzerinde yer alan köprü, bir tarafıyla Kars'ın Ocaklı köyüne, diğer tarafıyla ise Ermenistan sınırındaki Haykadzor köyüne uzanıyor. Büyük Selçuklu Devleti döneminde 12'nci yüzyılda inşa edilen yapı, yıllar içinde savaşlar ve doğal afetler nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü.
- Günümüzde köprüden yalnızca ayakta kalan bazı bölümler bulunuyor.
"SADECE BİR KÖPRÜ DEĞİL"
- Uzman isim, Ani'deki tarihi yapının yalnızca ticari geçiş noktası olmadığını belirterek, İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli kalıntılarından biri olduğunu söyledi.
- Çin'den başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret hattının önemli bir parçası olan köprünün, geçmişte kültürel ve diplomatik ilişkiler açısından da kritik rol üstlendiğini ifade etti.
- Uzman isim, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde yaşanan yumuşamanın restorasyon çalışmalarına olumlu katkı sağlayabileceğini belirterek, tarihi mirasın korunmasının iki toplum arasında kültürel yakınlaşmayı da destekleyeceğini kaydetti.
TARİHİ KİTABELER TİCARETİN İZLERİNİ TAŞIYOR
- Köprünün geçmişte yoğun ticaret faaliyetlerine sahne olduğunu anlatan uzman isim, eski kitabelerde pamuk ve keten taşındığına dair bilgilerin yer aldığını söyledi.
- Yapının yeniden ayağa kaldırılmasının hem turizm hem de kültürel etkileşim açısından bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade eden Kop, restorasyonun tarihi dokuyu bozmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
"KÖPRÜ İKİ KATLI YAPILMIŞTI"
- Restorasyon sürecinde mimari ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzman, köprünün geçmişte iki katlı olarak kullanıldığını söyledi.
- Alt bölümden kervanların geçtiğini, üst bölümün ise yayalar ve askeri birlikler tarafından kullanıldığını ifade eden Kop, çalışmalar sırasında bu özelliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.
- Ayrıca kemer genişliklerinin de tarihi ölçülere uygun biçimde yeniden yapılmasının önemli olduğunu belirten uzman, köprünün özgün yapısına sadık kalınmasının Ani'nin tarihi atmosferine değer katacağını söyledi.
(DHA, yapay zeka)