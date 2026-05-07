İki ülkeyi bağlayacak: Tarihi İpek Yolu Köprüsü Selçuklu mirasıyla canlanıyor

Köprü geçmişte iki katlı olarak kullanılmış, alt bölümden kervanlar geçerken üst bölüm yayalar ve askeri birlikler tarafından kullanılmıştı.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nden uzman, köprünün Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli kalıntılarından biri olduğunu söyledi.

Kars'ta Türkiye ile Ermenistan arasında sınır oluşturan tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonu için özgün mimariye uygun çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Kars'ta yer alan ve Türkiye ile Ermenistan arasında sınır oluşturan tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün restorasyonu konusunda yeni değerlendirmeler yapıldı. Selçuklu döneminden kalan köprünün sadece bir ulaşım yapısı olmadığını, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan ticaret ve kültür mirasının önemli bir simgesi olduğu belirtiliyor.