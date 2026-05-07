Payitahtın saklı tarihi: İstanbul’un semtlerinin isimleri nereden geliyor?
İstanbul’un sokaklarında dolaşırken duyduğumuz her semt adı aslında geçmişten günümüze uzanan sessiz bir hikaye taşır. Bir kısmı fetihlerin bir kısmı göçlerin bir kısmı da doğanın ve günlük hayatın izlerini yansıtır. Bu isimler sadece bir yön tarif etmez aynı zamanda şehrin kimliğini, değişimini ve hafızasını da anlatır. İşte İstanbul'un semt isimlerinin hikayesi.
Mecidiyeköy
Sultan Abdülmecid döneminde gelişmeye başlayan bölge imara açılarak yerleşime kazandırılmıştır. Padişaha duyulan bağlılıkla "Mecid'in köyü" anlamında Mecidiyeköy adı kullanılmaya başlanmıştır.
Feriköy
Feriköy'ün kökeni 18. yüzyıla dayanır. Rivayete göre Sultan III. Selim, bölgedeki bir araziyi Levanten bir aileye hediye etmiştir. "Ferry" soyadının zamanla halk arasında "Feri"ye dönüşmesiyle bölge Feriköy olarak anılmaya başlamıştır.
Kadıköy
Antik çağda "Khalkedon" adıyla bilinen Kadıköy Osmanlı döneminde İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'e mülk olarak verilmiştir. Bu nedenle "Kadının Köyü" ifadesi zamanla "Kadıköy" adına dönüşmüştür.
Ortaköy
Bizans döneminde farklı bir isimle anılan bu bölge Osmanlı döneminde Boğaziçi üzerindeki konumuyla "orta noktada yer alan köy" anlamında Ortaköy adını almıştır.
Yeşilköy
Eskiden "Ayastefanos" olarak bilinen bölge Cumhuriyet döneminde yabancı kökenli isimlerin değiştirilmesi sürecinde yeniden adlandırılmıştır. Doğal yeşilliğinden ilhamla "Yeşilköy" ismi tercih edilmiştir.
Bakırköy
Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Bakırköy, farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. "Hebdomon" ve "Makri Hori" gibi adlardan sonra halk arasında "Makriköy" olarak bilinen yerleşim, Cumhuriyet döneminde Türkçeleştirilerek Bakırköy adını almıştır.
Haberdeki bilgiler İslam Ansiklopedisi (TDV) ve Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nden derlenmiştir.