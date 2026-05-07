Doğanın dili yapay zekayla çözüldü: Hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor?

KÖPEKLER İNSANLARI NASIL ANLIYOR?

-Bilim insanları, insanlar ile köpekler arasındaki ilişkinin diğer türlerden farklı olduğunu belirtiyor. Binlerce yıllık evcilleştirme süreci sayesinde köpekler insan ses tonunu, yüz ifadelerini ve bazı kelimeleri algılayabiliyor.

-Araştırmacılara göre köpeklerin bu becerisi büyük ölçüde genetik süreçlerle gelişti. Ancak uzmanlar, köpeklerin kelimeleri tanımasının karmaşık cümleleri ve soyut düşünceleri anlayabildikleri anlamına gelmediğini ifade ediyor.