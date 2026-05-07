Doğanın dili yapay zekayla çözüldü: Hayvanlar kendi aralarında ne konuşuyor?
Yapay zeka destekli araştırmalar, hayvanların iletişim dünyasına dair dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Bilim insanları yunusların ıslıkları, balinaların ses frekansları ve kuşların alarm çağrıları üzerinde yaptığı analizlerle, hayvanların yalnızca içgüdüsel sesler çıkarmadığını, belirli anlamlar taşıyan karmaşık iletişim sistemleri kullandığını düşünüyor. Uzmanlara göre doğanın gizli dili teknolojinin yardımıyla ilk kez bu kadar detaylı incelenebiliyor.
