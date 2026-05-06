Ankara'da "köpekler" yüzünden başlayan kavgadan acı haber: Komşularının dövdüğü Tansel Gökmen hayatını kaybetti

Ankara’da "köpekler" yüzünden başlayan köpek faciayla bitti. Komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlunun demir çubukla darbederek ağır yaraladığı Tansel Gökmen 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  • Ankara'da Tansel Gökmen, komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırması üzerine çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybetti.
  • Olay, 23 Nisan'da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde, N.K. ve oğlu E.K.'nin Tansel Gökmen'i demir çubukla darbetmesiyle gerçekleşti.
  • Gökmen, kafatası kırılması ve beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
  • Saldırının ardından gözaltına alınan N.K. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Tansel Gökmen'in eşi, komşularının uzun süredir kendilerini köpekleri nedeniyle rahatsız ettiğini iddia etti.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDILAR

23 Nisan'da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen N.K. ile oğlu E.K., komşuları Gökmen'i demir çubukla darbetti.

Ankara'da, komşularının köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ile oğlu, komşusunu demir çubukla darp ettİ

KAFATASI KIRILDI BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

11 gündür tedavi gören Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NELER YAŞANDI?

Olay, 23 Nisan akşamı Ayaş'a bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Tansel Gökmen'in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırdı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu ise Gökmen'i demir çubukla darp etti. Başına aldığı darbeler nedeniyle kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı.

"KOMŞUMUZUN OĞLU DEMİR ÇUBUKLA KOCAMIN KAFASINA VURDU"
Olayla ilgili konuşan Tansel Gökmen'in eşi Safiye Gökmen, "Eşimle evimizin önünde oturuyorduk. Bizim köpeğimiz, komşumuzun iki köpeği ile karşılaşınca birbirlerine saldırmaya başladılar. Eşim de komşumuzun yanına gitti ve 'Sen kendi köpeğini çek, ben de benimkini çekeyim' dedi. O sırada komşumuzun oğlu demir çubukla kocamın kafasına vurdu. Darbeyi aldıktan sonra bayıldı. Yerde baygın halde yatarken de demirle darp etmeye devam ettiler. Oğlu, babasına 'öldürelim de kurtulalım' dedi. O sırada ben de bağırarak tepki gösterdim. Sonra da kaçarak uzaklaştılar" dedi.

"SÜREKLİ KÖPEĞİMİZLE İLGİLİ BİZİ RAHATSIZ EDERDİ"
Benzer durumlardan dolayı uzun süredir komşuları tarafından rahatsız edildiklerini ileri süren Gökmen, "Sürekli köpeğimizle ilgili bizi rahatsız ederdi. Düşmanlığı vardı. Eşimi hastanede ziyarete gittiğimde doktorlar bana, 'her şeye hazırlıklı olun' dedi. Ben burada yalnız yaşıyorum. Hala da korkuyorum. Saldırganlardan biri hala dışarıda. Onun da tutuklanması lazım. Eşim bir haftadır hastanede. Durumu kritik. Her yerinden kan akıyordu. Şikayetçiyiz. Adalete güveniyoruz. Saldırganların dışarıda gezmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

