Kocaeli Darıca'da TikTok izlenmesi uğruna yapılan "şiddet" kurgusu polis baskınıyla çözüldü. Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayında yardım isteyen Sebahat Ok'un, daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı ve olayı kurgu olarak planladığı belirlendi.TikTok'ta kurgu şiddet yayını adliyede bitti
CANLI YAYINDA PANİK HAVASI OLUŞTURDU
Canlı yayında ağlayarak telefonda konuşan Ok'un, "Kaçtı, ne olur yardım edin, galiba az önce kaçtı" ifadelerini kullandığı görüldü. Yayını izleyen kullanıcıların ise "Kendisi yaptı", "Gerçekten dövmüş", "Canlı yayında mı dövmüş?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.
POLİS BASKINIYLA KURGU ORTAYA ÇIKTI
Emniyet güçleri, yayının ardından adrese baskın düzenledi. Ancak yapılan incelemede olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sebahat Ok'un daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı, şiddet iddiasının ise kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.
GERÇEK MAĞDURLARIN SESİNİ GÖLGELEYEN OYUN
Toplumda infial oluşturan bu kurgu yayın sonrası Ok hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan işlem başlatıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve gerçek mağdurların yardım çağrılarını gölgeleyen olayda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
