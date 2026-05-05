Kocaeli Darıca'da TikTok'ta canlı yayın yapan Sebahat Ok, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istedi ancak olayın kurgu olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli Darıca'da TikTok izlenmesi uğruna yapılan "şiddet" kurgusu polis baskınıyla çözüldü. Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayında yardım isteyen Sebahat Ok'un, daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı ve olayı kurgu olarak planladığı belirlendi.

TikTok'ta kurgu şiddet yayını adliyede bitti

CANLI YAYINDA PANİK HAVASI OLUŞTURDU

Canlı yayında ağlayarak telefonda konuşan Ok'un, "Kaçtı, ne olur yardım edin, galiba az önce kaçtı" ifadelerini kullandığı görüldü. Yayını izleyen kullanıcıların ise "Kendisi yaptı", "Gerçekten dövmüş", "Canlı yayında mı dövmüş?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.