Takipçi uğruna kadına şiddet kurgusu! TikTok yayını adliyede bitti

Kocaeli Darıca’da TikTok’ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek yayın açan Sebahat Ok’un olayı kurgu çıktı. Takipçi ve izlenme uğruna kadına yönelik şiddet iddialarını malzeme haline getiren Ok’un kendisini yaraladığı ortaya çıkarken, şüpheli “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçundan Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

  • Kocaeli Darıca'da TikTok'ta canlı yayın yapan Sebahat Ok, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek yardım istedi ancak olayın kurgu olduğu ortaya çıktı.
  • Sebahat Ok'un daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı ve şiddet iddiasını planladığı belirlendi.
  • Emniyet güçleri yayın sonrası adrese baskın düzenledi ve yapılan incelemede olayın gerçek olmadığı tespit edildi.
  • Sebahat Ok hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan işlem başlatıldı.
  • Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli Darıca'da TikTok izlenmesi uğruna yapılan "şiddet" kurgusu polis baskınıyla çözüldü. Eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayında yardım isteyen Sebahat Ok'un, daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı ve olayı kurgu olarak planladığı belirlendi.

TikTok'ta kurgu şiddet yayını adliyede bitti

CANLI YAYINDA PANİK HAVASI OLUŞTURDU

Canlı yayında ağlayarak telefonda konuşan Ok'un, "Kaçtı, ne olur yardım edin, galiba az önce kaçtı" ifadelerini kullandığı görüldü. Yayını izleyen kullanıcıların ise "Kendisi yaptı", "Gerçekten dövmüş", "Canlı yayında mı dövmüş?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

POLİS BASKINIYLA KURGU ORTAYA ÇIKTI

Emniyet güçleri, yayının ardından adrese baskın düzenledi. Ancak yapılan incelemede olayın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sebahat Ok'un daha fazla izlenmek ve takipçi kazanmak için kendisini yaraladığı, şiddet iddiasının ise kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

GERÇEK MAĞDURLARIN SESİNİ GÖLGELEYEN OYUN

Toplumda infial oluşturan bu kurgu yayın sonrası Ok hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçundan işlem başlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve gerçek mağdurların yardım çağrılarını gölgeleyen olayda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

