Olay, 3 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun, yolda yürürken tartıştığı 3 çocuk tarafından darbedildi. Yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı.

Adana'da sokakta yürüyen M.C. ile yanındaki 2 arkadaşının, Aziz Coşkun'u yumruklayarak darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

OLAY KAMERADA

Çocuklar olayın ardından kaçarken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla sokağa giden sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun, "Yolda yürüdüğüm sırada tanımadığım çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar" diye konuştu.