Adana'da evsiz adamı darbeden çocuklar yakalandı: Ev hapsi kararı!

Adana'da sokakta yaşayan Aziz Coşkun'u (52) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuktan M.C'ye (14) ev hapsi cezası verilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Coşkun, "Hiçbir sebep yokken saldırdılar" ifadesini kullanırken olay anı kameraya yansıdı.

Adana'da sokaklarda yaşayan Aziz Coşkun'u (52), darbettikleri iddia edilen M.C. (14), G.Ş. (13) ve A.E. (15) gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklardan M.C'ye ev hapsi cezası verilirken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YOLDA YÜRÜRKEN SALDIRDILAR

Olay, 3 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun, yolda yürürken tartıştığı 3 çocuk tarafından darbedildi. Yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı.

Adana'da sokakta yürüyen M.C. ile yanındaki 2 arkadaşının, Aziz Coşkun'u yumruklayarak darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

OLAY KAMERADA

Çocuklar olayın ardından kaçarken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla sokağa giden sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun, "Yolda yürüdüğüm sırada tanımadığım çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar" diye konuştu.

Kamera görüntülerini inceleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'a yumruk attığı belirlenen M.C. ile yanındaki G.Ş. ve A.E.'yi gözaltına aldı.

EV HAPSİ CEZASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkeme çıkarılan 3 kişiden M.C. ev hapsi cezasına çarptırıldı, G.Ş. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

