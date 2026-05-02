Televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor...
Genç kadının cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirilerek Adana'da defnedildi. Ailenin talebi üzerine mezardan çıkarılan cenaze üzerinde yapılan incelemelerde, Adli Tıp raporlarına göre farklı türde uyuşturucu maddeler tespit edildiği ve vücutta darp izleri ile sigara söndürme izlerine rastlandığı bildirildi.
Anne Ayhan Taktaş, "O cani şu an elini kollunu sallayarak geziyor. Bir an önce yakalansın" şeklinde konuştu.
"AÇ BIRAKILDI"
Bu bulgular sonrası olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında kadının sevgilisi olduğu belirtilen A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak şüphelinin henüz yakalanamadığı ve uluslararası düzeyde arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Acılı anne Ayhan Taktaş, "Ayakları bağlanmış, sigara söndürülmüş ve aç bırakılmış. Şiddete uğramış benim kızım. Bu dava da henüz sonuçlanmadı." dedi.