Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey istasyonunda, saat 22.00 sıralarında 22 yaşındaki Dalyan G. raylara atlayarak yaşamına son verdi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin naaşı inceleme için morga kaldırılırken, Metro İstanbul ikinci bir duyuruya kadar Osmanbey istasyonunun işletmeye kapatıldığını açıkladı.
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Osmanbey durağı dün gece acı bir olaya sahne oldu.
Saat 22.00 sularında istasyona giren 22 yaşındaki Dalyan G., metronun geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre güvenliği amacıyla istasyonun giriş ve çıkışları hemen kapatıldı. Yapılan ilk kontrollerde raylara atlayan gencin olay yerinde can verdiği tespit edildi.
İSTASYON İŞLETMEYE KAPATILDI
Olay sonrası Metro İstanbul ekipleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Osmanbey istasyonunun teknik bir aksaklık değil, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi. Seferlerin devam ettiği ancak araçların Osmanbey durağında durmadan geçiş yaptığı bildirildi.