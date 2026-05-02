Saat 22.00 sularında istasyona giren 22 yaşındaki Dalyan G., metronun geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre güvenliği amacıyla istasyonun giriş ve çıkışları hemen kapatıldı. Yapılan ilk kontrollerde raylara atlayan gencin olay yerinde can verdiği tespit edildi.

İSTASYON İŞLETMEYE KAPATILDI

Olay sonrası Metro İstanbul ekipleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Osmanbey istasyonunun teknik bir aksaklık değil, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi. Seferlerin devam ettiği ancak araçların Osmanbey durağında durmadan geçiş yaptığı bildirildi.