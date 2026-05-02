Osmanbey metrosu işletmeye kapatıldı! 22 yaşındaki Dalyan G. raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey istasyonunda saat 22.00 sıralarında raylara atlayan 22 yaşındaki Dalyan G. hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Osmanbey istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılırken, metro seferlerinin bu durakta durmaksızın devam edeceği açıklandı.

Giriş Tarihi:
  • 22 yaşındaki Dalyan G., Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey istasyonunda saat 22.00 sıralarında raylara atlayarak yaşamına son verdi.
  • Genç olay yerinde hayatını kaybetti ve naaşı inceleme için morga kaldırıldı.
  • Metro İstanbul, Osmanbey istasyonunu ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapattı.
  • Olay sonrası istasyonun giriş ve çıkışları kapatıldı, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
  • Metro seferleri devam etti ancak araçlar Osmanbey durağında durmadan geçiş yaptı.

Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey istasyonunda, saat 22.00 sıralarında 22 yaşındaki Dalyan G. raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen gencin naaşı inceleme için morga kaldırılırken, Metro İstanbul ikinci bir duyuruya kadar Osmanbey istasyonunun işletmeye kapatıldığını açıkladı.

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Osmanbey durağı dün gece acı bir olaya sahne oldu.

Saat 22.00 sularında istasyona giren 22 yaşındaki Dalyan G., metronun geldiği sırada raylara atladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevre güvenliği amacıyla istasyonun giriş ve çıkışları hemen kapatıldı. Yapılan ilk kontrollerde raylara atlayan gencin olay yerinde can verdiği tespit edildi.

İSTASYON İŞLETMEYE KAPATILDI

Olay sonrası Metro İstanbul ekipleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, Osmanbey istasyonunun teknik bir aksaklık değil, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldığı belirtildi. Seferlerin devam ettiği ancak araçların Osmanbey durağında durmadan geçiş yaptığı bildirildi.

