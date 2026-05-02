Roman kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'de binlerce kişiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Baharın gelişiyle özdeşleşen bu özel gün, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda güçlü bir kültürel hafızanın yaşatıldığı önemli bir buluşma niteliği taşıyor.
Kakava, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi olarak kabul edilirken, Roman toplumu için ayrı bir anlam taşıyor. Hıdrellez ile iç içe geçen bu gelenek, müzik, dans ve ritüellerle her yıl yeniden canlanıyor.
BABA FİNGO EFSANESİ ŞENLİKLERİN KALBİNDE
Kakava'nın en dikkat çekici unsurlarından biri, kuşaktan kuşağa aktarılan "Baba Fingo" efsanesi. Anlatıya göre, Mısır'da Firavun'un baskısından kaçan Romanların lideri Baba Fingo, halkını kurtarmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha geri dönmüyor.
Romanlar ise her yıl 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağına inanıyor. Bu inanç, Edirne'de özellikle Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilen ritüellerle yaşatılıyor ve şenliklere derin bir anlam katıyor.
ŞEHİR GÜNLER ÖNCESİNDEN ŞENLİĞE HAZIRLANIYOR
Kakava'nın coşkusu yalnızca festival günleriyle sınırlı kalmıyor. Günler öncesinden Roman gençler rengarenk kıyafetleriyle mahallelerinden çıkarak çarşıya doğru müzisyenler eşliğinde yürüyüşler düzenliyor.
Şehrin farklı noktalarında kurulan bu hareketli atmosferde, ritmik danslar ve müzik eşliğinde esnaf ve vatandaşlar şenliğe davet ediliyor. Kimi zaman alkışlarla, kimi zaman dans ederek eşlik eden vatandaşlar, bu davetin doğal bir parçası haline geliyor.
KAKAVA ATEŞİ 5 MAYIS'TA YAKILACAK
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında kentte geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek. Program, 5 Mayıs'ta ritim gruplarının gösterileriyle başlayacak.
Gün boyunca sahne performansları, halk oyunları gösterileri ve uluslararası ekiplerin katılımıyla etkinlikler sürecek. Kortej yürüyüşünün ardından geleneksel Kakava ateşi yakılacak. Yüzyıllardır sürdürüldüğü kabul edilen bu ritüel, şenliğin en simgesel anlarından biri olarak öne çıkıyor.
Gece ise konserler ve dans gösterileriyle devam edecek, şehir sabaha kadar sürecek bir müzik ve eğlence atmosferine sahne olacak.
TUNCA NEHRİ'NDE DİLEKLER SUYA BIRAKILACAK
Şenliklerin en yoğun anlarından biri ise 6 Mayıs sabaha karşı yaşanacak. Tunca Nehri kıyısında toplanan kalabalıklar, dilekler tutarak suyla arınma ritüellerini gerçekleştirecek.
Katılımcılar, baharın kendilerine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle nehir kıyısında buluşacak. Bu anlar, Kakava'nın yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda inanç ve umutla örülü bir gelenek olduğunu bir kez daha ortaya koyacak.