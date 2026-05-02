Roman kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'de binlerce kişiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Baharın gelişiyle özdeşleşen bu özel gün, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda güçlü bir kültürel hafızanın yaşatıldığı önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Kakava, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi olarak kabul edilirken, Roman toplumu için ayrı bir anlam taşıyor. Hıdrellez ile iç içe geçen bu gelenek, müzik, dans ve ritüellerle her yıl yeniden canlanıyor.