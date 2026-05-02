2026 Kakava Şenlikleri ne zaman? Edirne Kakava ve Hıdrellez etkinlik takvimi

Kültürel hafızanın en güçlü temsilcilerinden Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Roman toplumunun bereket ve uyanış simgesi olan, Baba Fingo efsanesiyle derinleşen kutlamalar kapsamında bu yıl da Tunca Nehri'nde suyla arınma ritüelleri yapılacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesindeki şenliğin 2026 programı netleşti.

  • Kakava Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek.
  • UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan şenlikler kapsamında 5 Mayıs'ta geleneksel Kakava ateşi yakılacak.
  • 6 Mayıs sabahı Tunca Nehri kıyısında dilekler tutularak suyla arınma ritüelleri gerçekleştirilecek.
  • Roman toplumu için özel anlam taşıyan şenlikler, Baba Fingo efsanesine dayanan inanç ve ritüellerle kutlanıyor.
  • Etkinlikler kapsamında ritim grupları gösterileri, halk oyunları, kortej yürüyüşü ve konserler düzenlenecek.

Roman kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'de binlerce kişiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Baharın gelişiyle özdeşleşen bu özel gün, yalnızca bir kutlama değil; aynı zamanda güçlü bir kültürel hafızanın yaşatıldığı önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Kakava, doğanın uyanışı ve bereketin simgesi olarak kabul edilirken, Roman toplumu için ayrı bir anlam taşıyor. Hıdrellez ile iç içe geçen bu gelenek, müzik, dans ve ritüellerle her yıl yeniden canlanıyor.

BABA FİNGO EFSANESİ ŞENLİKLERİN KALBİNDE

Kakava'nın en dikkat çekici unsurlarından biri, kuşaktan kuşağa aktarılan "Baba Fingo" efsanesi. Anlatıya göre, Mısır'da Firavun'un baskısından kaçan Romanların lideri Baba Fingo, halkını kurtarmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha geri dönmüyor.

Romanlar ise her yıl 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağına inanıyor. Bu inanç, Edirne'de özellikle Tunca Nehri kıyısında gerçekleştirilen ritüellerle yaşatılıyor ve şenliklere derin bir anlam katıyor.

ŞEHİR GÜNLER ÖNCESİNDEN ŞENLİĞE HAZIRLANIYOR

Kakava'nın coşkusu yalnızca festival günleriyle sınırlı kalmıyor. Günler öncesinden Roman gençler rengarenk kıyafetleriyle mahallelerinden çıkarak çarşıya doğru müzisyenler eşliğinde yürüyüşler düzenliyor.

Şehrin farklı noktalarında kurulan bu hareketli atmosferde, ritmik danslar ve müzik eşliğinde esnaf ve vatandaşlar şenliğe davet ediliyor. Kimi zaman alkışlarla, kimi zaman dans ederek eşlik eden vatandaşlar, bu davetin doğal bir parçası haline geliyor.

KAKAVA ATEŞİ 5 MAYIS'TA YAKILACAK

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında kentte geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek. Program, 5 Mayıs'ta ritim gruplarının gösterileriyle başlayacak.

Gün boyunca sahne performansları, halk oyunları gösterileri ve uluslararası ekiplerin katılımıyla etkinlikler sürecek. Kortej yürüyüşünün ardından geleneksel Kakava ateşi yakılacak. Yüzyıllardır sürdürüldüğü kabul edilen bu ritüel, şenliğin en simgesel anlarından biri olarak öne çıkıyor.

Gece ise konserler ve dans gösterileriyle devam edecek, şehir sabaha kadar sürecek bir müzik ve eğlence atmosferine sahne olacak.

TUNCA NEHRİ'NDE DİLEKLER SUYA BIRAKILACAK

Şenliklerin en yoğun anlarından biri ise 6 Mayıs sabaha karşı yaşanacak. Tunca Nehri kıyısında toplanan kalabalıklar, dilekler tutarak suyla arınma ritüellerini gerçekleştirecek.

Katılımcılar, baharın kendilerine sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisiyle nehir kıyısında buluşacak. Bu anlar, Kakava'nın yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda inanç ve umutla örülü bir gelenek olduğunu bir kez daha ortaya koyacak.

