Kuyucak Belediyesi ve Başkan Uğur Doğanca'dan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Uğur Doğanca hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Doğanca'nın, sosyal medyada kendisini eleştiren AK Partili bir babaya tepki gösterdiği, hırsını ise belediyenin karate okulu sporcusu olan 13 yaşındaki oğlu Poyraz Karasu'dan çıkardığı öne sürüldü.

Baba, "Çocuğumuzun hakkını aramaya geldik ve çocuğumun yanında, arkasındayım. Haksız yere benim oğlumu Belediyespor'dan menetti. Ben bir yerde, birkaç yerde bunun beceriksizliğini, hizmet anlayışına yorum yaptım. Buna dayanaraktan benim oğlumu egosunu tatmin için görevden aldı. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak, benimle görecek. Senin işin hizmet etme; çolukla çocukla oynamıyorsun. Bu çocuk 12 yaşında, 13 yaşında. Halk senden hizmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Kuyucak Belediyesi'ni temsil eden ve bugüne kadar 23 madalya kazanan 13 yaşındaki Poyraz Karasu'nun, siyasi tartışmaların ortasında bırakılması tepki çekti.

"SPORA SİYASETİN KARIŞMAMASI LAZIM"

Yaşananların ardından 13 yaşındaki Poyraz Karasu da yaşadığı mağduriyeti anlattı. Küçük sporcu, tek isteğinin sporuna devam etmek olduğunu söyledi.

Poyraz Karasu, "Merhaba, ben Poyraz Karasu. 13 yaşındayım. Kuyucak Belediyesi'ni temsil ediyorum. Toplam 23 madalyam var. Siyasetten dolayı... Spora siyasetin karışmaması lazım. Ben sporumu yapmak istiyorum." dedi.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILDI

Baba, çocuğun karate grubundan da çıkarıldığını belirterek kararın doğrudan belediye başkanının talimatıyla alındığını ileri sürdü.

"Şimdi Çarşamba günü bizim karatede WhatsApp grubumuz var. Hoca bizi çıkartmış. Bu, Uğur Başkan'ın emriyle çıkartılıyor. Çoluk çocukla uğraşma. Gel Kuyucak'a hizmet yap; ha onu da yapabilirsen yap, becerebiliyorsan yap. Çoluk çocukla uğraşma. Ben buradayım, buradayım başkan."

ANNE: SİYASETLE ÇOCUK ÇOK FARKLI ŞEY

Poyraz Karasu'nun annesi de yaşananlara tepki gösterdi. Oğlunun yıllardır emek verdiğini, gece gündüz çalıştığını ve birçok kez il dışındaki müsabakalara katıldığını söyledi.

Anne, "Oğlumun her zaman arkasındayız. Çok emek verdi, gece gündüz durmadan çalıştılar. Kaç günler boyunca yeri geldi hep il dışlarına gittiler. Her zaman arkasındayız çocuğumun. Bu şekilde olmaması gerekiyordu. Siyasetle çocuk çok farklı bir şey. 13 yaşındaki çocukla uğraşacak kadar düştüğünü hiç tahmin etmezdik." diye konuştu.

AİLEDEN SERT TEPKİ: BU ÇOCUĞUN VEBALİNİ VEREMEZ

Anne ve baba karara tepki göstererek yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Egosunu tatmin ediyor", "Etsin bakalım, etsin. O koltuk ona kalmayacak", "Bu çocuğun vebalini veremez. Yalnız bu çocuğun ilençleri bir gün tutacak. Yani o koltuk kimseye kalmaz", "Kalmayacak, kalmayacak yani", "Bizim kaç günden beri ailecek yaşadıklarımızın aynısını ve daha fazlasını kendisi de yaşasın inşallah" ifadeleri kullanıldı.

SİYASETİN GÖLGESİNDE KALAN BAŞARI HİKAYESİ

Aile, belediye başkanının kendisine yöneltilen eleştirilere siyasi cevap vermek yerine çocuğun spor hayatını hedef aldığını savundu. Olayla ilgili Kuyucak Belediyesi ve Başkan Uğur Doğanca cephesinden yapılacak açıklama merak konusu oldu.