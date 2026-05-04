Baharın gelişini simgeleyen ve yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez için geri sayım başladı. Doğanın canlanışıyla özdeşleşen bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel ritüellerle karşılanacak.
Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.
HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ: BİNLERCE YILA UZANAN BİR GELENEK
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez, yalnızca bir halk geleneği değil; kökleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanan, farklı coğrafyaların kültürel birikimini taşıyan köklü bir bayram olarak öne çıkıyor. Hızır ve İlyas isimlerinin halk dilinde birleşmesiyle ortaya çıkan bu özel gün, zaman içinde dini ve kültürel anlamlar kazanarak günümüze kadar ulaştı.
Bugün özellikle Anadolu, Balkanlar, Kırım, Irak ve Suriye hattında yaşayan topluluklar arasında 6 Mayıs tarihinde kutlanan Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
YAZIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLİYOR
Osmanlı döneminde Hıdırellez yalnızca kültürel değil, aynı zamanda takvimsel bir anlam da taşıyordu. Yıl, iki ana döneme ayrılıyor; 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süreç "Hızır günleri" adıyla yaz mevsimini, diğer dönem ise kış mevsimini temsil ediyordu.
Bu nedenle Hıdırellez, kışın sona erdiği ve doğanın yeniden canlandığı gün olarak görülüyordu.
EDEBİYATTAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR TEMA
Hıdırellez, yalnızca halk arasında değil, edebiyat dünyasında da güçlü bir iz bıraktı. Destanlardan halk şiirine, divan edebiyatından modern şiire kadar pek çok eserde baharın ve yeniden doğuşun simgesi olarak yer aldı.
Geleneksel anlatılardan günümüz şiirine kadar uzanan bu iz, Hıdırellez'in kültürel hafızadaki yerini koruduğunu gösteriyor.
HIDIRELLEZ NEYİ TEMSİL EDİYOR?
AA'da yer alan habere göre Hıdırellez, halk inanışına göre bolluk, bereket ve şifanın sembolü olarak kabul edilen Hızır ve İlyas'ın yılda bir kez buluşmasını temsil ediyor.
Bu inanışta:
HIDIRELLEZ GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Hıdırellez'e dair en güçlü inanışlardan biri, Hızır ile İlyas'ın buluşmasının 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleştiği yönünde.
Bu buluşmanın bir gül ağacının dibinde olduğuna inanılması, kutlamalarda gül ağacını merkez haline getiriyor. Bu nedenle dilekler çoğunlukla gül ağacı altına bırakılıyor ya da çiziliyor.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NASIL YAPILIYOR?
Yüzyıllardır devam eden Hıdırellez gelenekleri, bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel ritüeller büyük ölçüde benzerlik taşıyor.
En yaygın uygulamalar arasında:
HANGİ COĞRAFYALARDA KUTLANIYOR?
Hıdırellez yalnızca Türkiye'ye özgü bir gelenek değil. Geniş bir coğrafyada "bahar bayramı" olarak kabul ediliyor.
Anadolu başta olmak üzere:
bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.