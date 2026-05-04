Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hıdırellez 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

Hıdırellez, kökleri İslam öncesi dönemlere uzanan ve Anadolu, Balkanlar, Kırım, Irak ve Suriye'de kutlanan bahar bayramıdır.

Osmanlı döneminde 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süreç Hızır günleri olarak adlandırılıyor ve yaz mevsimini temsil ediyordu.

Halk inanışına göre Hızır karada zor durumda kalanlara yardım ederken İlyas suların koruyucusu olarak kabul ediliyor.

Geleneksel ritüeller arasında ateşten atlama, gül ağacı altına dilek dileme ve genç kızların takılarını kapalı kapta bekletmesi yer alıyor.

Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen en köklü geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ: BİNLERCE YILA UZANAN BİR GELENEK Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez, yalnızca bir halk geleneği değil; kökleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanan, farklı coğrafyaların kültürel birikimini taşıyan köklü bir bayram olarak öne çıkıyor. Hızır ve İlyas isimlerinin halk dilinde birleşmesiyle ortaya çıkan bu özel gün, zaman içinde dini ve kültürel anlamlar kazanarak günümüze kadar ulaştı. Bugün özellikle Anadolu, Balkanlar, Kırım, Irak ve Suriye hattında yaşayan topluluklar arasında 6 Mayıs tarihinde kutlanan Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.