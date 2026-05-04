CANLI YAYIN
Geri

2026 Hıdırellez bugün mü, ne zaman kutlanır? Gelenekleri ve ritüelleri

Anadolu’nun asırlık bahar bayramı Hıdırellez bu yıl 5 Mayıs Salı akşamı başlıyor. Bolluk, şifa ve kısmet arayanların merakla beklediği Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Gül ağacı altına dilek ne zaman çizilir? İşte coğrafyamızın en renkli geleneğine dair merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi:
2026 Hıdırellez bugün mü, ne zaman kutlanır? Gelenekleri ve ritüelleri
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Hıdırellez 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.
  • Hıdırellez, kökleri İslam öncesi dönemlere uzanan ve Anadolu, Balkanlar, Kırım, Irak ve Suriye'de kutlanan bahar bayramıdır.
  • Osmanlı döneminde 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süreç Hızır günleri olarak adlandırılıyor ve yaz mevsimini temsil ediyordu.
  • Halk inanışına göre Hızır karada zor durumda kalanlara yardım ederken İlyas suların koruyucusu olarak kabul ediliyor.
  • Geleneksel ritüeller arasında ateşten atlama, gül ağacı altına dilek dileme ve genç kızların takılarını kapalı kapta bekletmesi yer alıyor.

Baharın gelişini simgeleyen ve yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez için geri sayım başladı. Doğanın canlanışıyla özdeşleşen bu özel gün, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel ritüellerle karşılanacak.

Hıdırellez, 2026 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar devam edecek.

Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen en köklü geleneklerden biri olarak öne çıkıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

HIDIRELLEZ'İN KÖKENİ: BİNLERCE YILA UZANAN BİR GELENEK

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez, yalnızca bir halk geleneği değil; kökleri İslam öncesi dönemlere kadar uzanan, farklı coğrafyaların kültürel birikimini taşıyan köklü bir bayram olarak öne çıkıyor. Hızır ve İlyas isimlerinin halk dilinde birleşmesiyle ortaya çıkan bu özel gün, zaman içinde dini ve kültürel anlamlar kazanarak günümüze kadar ulaştı.

Bugün özellikle Anadolu, Balkanlar, Kırım, Irak ve Suriye hattında yaşayan topluluklar arasında 6 Mayıs tarihinde kutlanan Hıdırellez, yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

5 Mayıs akşamı başlayan kutlamalar, 6 Mayıs akşamına kadar devam ediyor.

YAZIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Osmanlı döneminde Hıdırellez yalnızca kültürel değil, aynı zamanda takvimsel bir anlam da taşıyordu. Yıl, iki ana döneme ayrılıyor; 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar olan süreç "Hızır günleri" adıyla yaz mevsimini, diğer dönem ise kış mevsimini temsil ediyordu.

Bu nedenle Hıdırellez, kışın sona erdiği ve doğanın yeniden canlandığı gün olarak görülüyordu.

EDEBİYATTAN GÜNÜMÜZE UZANAN BİR TEMA

Hıdırellez, yalnızca halk arasında değil, edebiyat dünyasında da güçlü bir iz bıraktı. Destanlardan halk şiirine, divan edebiyatından modern şiire kadar pek çok eserde baharın ve yeniden doğuşun simgesi olarak yer aldı.

Geleneksel anlatılardan günümüz şiirine kadar uzanan bu iz, Hıdırellez'in kültürel hafızadaki yerini koruduğunu gösteriyor.

HIDIRELLEZ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

AA'da yer alan habere göre Hıdırellez, halk inanışına göre bolluk, bereket ve şifanın sembolü olarak kabul edilen Hızır ve İlyas'ın yılda bir kez buluşmasını temsil ediyor.

Bu inanışta:

  • Hızır'ın karada zor durumda kalanlara yardım ettiği
  • Yol gösterici olduğu ve bereket getirdiği
  • İlyas'ın ise suların koruyucusu olarak kabul edildiği
  • öne çıkıyor.

HIDIRELLEZ GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hıdırellez'e dair en güçlü inanışlardan biri, Hızır ile İlyas'ın buluşmasının 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleştiği yönünde.

Bu buluşmanın bir gül ağacının dibinde olduğuna inanılması, kutlamalarda gül ağacını merkez haline getiriyor. Bu nedenle dilekler çoğunlukla gül ağacı altına bırakılıyor ya da çiziliyor.

Hızır ve İlyas inancı, Hıdırellez’in merkezinde yer alıyor.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NASIL YAPILIYOR?

Yüzyıllardır devam eden Hıdırellez gelenekleri, bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel ritüeller büyük ölçüde benzerlik taşıyor.

En yaygın uygulamalar arasında:

  • Ateşten atlayarak kötü enerjiden arınmak
  • Dilek dileyip bez bağlamak
  • Gül ağacı altına isteklerini çizmek veya bırakmak
  • Çiçeklerle hazırlanan karışımları tüketmek
  • Genç kızların kısmet açmak için takılarını kapalı bir kapta bekletmesi yer alıyor.

HANGİ COĞRAFYALARDA KUTLANIYOR?

Hıdırellez yalnızca Türkiye'ye özgü bir gelenek değil. Geniş bir coğrafyada "bahar bayramı" olarak kabul ediliyor.

Anadolu başta olmak üzere:

  • Orta Doğu
  • Irak
  • Suriye
  • Kırım
  • Azerbaycan
  • Balkan ülkeleri

bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

12 kurşun sıktı "Pişmanım" dedi: Diyarbakır'da dini nikahlı eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
SONRAKİ HABER

12 kurşun sıktı "Pişmanım" dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler