GÖRGÜ TANIĞI: HATIRLAMIYORUM

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.

Duruşmada, olaydan önce Gazi Köşkü'nde bulunan kafede doğum günü kutlaması olan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık O.K. ise daha önceki silah seslerinin duyulmasının ardından sanığın silahın kendisine de yönelttiği şeklindeki ifadesini hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme başkanı O.K.'ye ifadesinin daha önceki beyanlarıyla çeliştiğini ve bu çelişkiyi gideremediğini söyledi. O.K., kendisine yöneltilen sorulara 'hatırlamıyorum' yanıtını verdi.

DURUŞMA EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılım talebini kabul etti. Tanıklıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bir sonraki duruşma 21 Eylül tarihine ertelendi.