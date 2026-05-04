Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz 2025 tarihinde dini nikahlı eşi İlayda Alkaş'ı 12 kurşunla katleden Cemal Alpaslan, yargılandığı ilk duruşmada suçunu itiraf ederek "pişman" olduğunu savundu.
Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, maktulün annesi Hülya Alkaş caniden şikayetçi olurken, baba M.A.'nın kızının katilinden şikayetçi olmaması ve annenin "Vicdanın rahat mı?" sorusuna "Rahat" yanıtını vermesi duruşmaya damga vurdu. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
CANİ KOCANIN "ANLIK ÖFKE" BAHANESİ
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Cemal Alpaslan, savunmasında cinayetin anlık geliştiğini öne sürdü.
Olay günü İlayda Alkaş arkadaşının doğum gününden çıkarken dini nikahlı eski eşi Alpaslan'la karşılaşmıştı.
Alpaslan, "Bana hakaret etti, bebeği aldırdığını ve benden olmadığını söyleyince gözüm döndü. Keşke olmasaydı, pişmanım" sözleriyle haksız tahrik indiriminden yararlanmaya çalıştı. Ancak iddianamedeki 12 mermi girişi tespiti, saldırının vahametini gözler önüne serdi.
ACILI ANNEDEN "EVLİLİK BOYUNCA ŞİDDET" İDDİASI
Duruşmada söz alan anne Hülya Alkaş, kızının evliliği boyunca ağır şiddet gördüğünü ve dış dünyayla bağının koparıldığını anlattı.
Kızını kurtarmak için Batman, İzmir ve Antalya gibi illere kaçırdığını belirten acılı anne, İlayda Alkaş'ın annesi Hülya Alkaş, kızının 7 boyunca hiçbir yere çıkarılmadığını belirterek:
"Kızım beni aradı, 'Gel beni kurtar' dedi. Ben de polise gittim. Polislerle birlikte kızımı aldım, kadın sığınma evine gittik. Kadın sığınma evindeki kadına anlatmış. Kaynı ona evin içinde tacize bulunuyormuş. Sonra eve geldik. 'Baba beni dinle ne olur, oraya gitmek istemiyorum' dedi. Kaynanası, kayınbabası bize geldi. Kızım onlardan çok korkuyordu. Ondan sonra kızım eşinin evine geri döndü. Mayıs ayında eve geldi kızımın yüzü mosmordu. Kaynanası, görümcesi, eşi dövmüş. İlayda'nın babasının önünde dövmüşler. Geldiğinde darptan bebeğini düşürdüğünü söyledi. Orada ne yaşanmış bilmiyorum. Eşini seviyordu. Niye kızımı dövdüler, öldürdüler? Halen, olayın şokundayım. Arkam dönüktü, çekilin diyerek arkamdan geldi. Sen bu binada geziyor musun kahpe. Çekilin diyerek ve durmadan silah çekti. Yüzünü görmedim. Ancak çocuğumu öldürdün şeklinde bir şey duymadım. İlayda'nın öldürüldüğü günden beri kendimde değilim, o anı gördüğümden beri araba da çarpsa hissetmem. Olay günü İlayda'yla aralarında hiçbir konuşma olmadı. Cemal direkt binaya girdi ateş etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.
ANNEDEN BABAYA "VİCDAN" SORUSU
Davanın en çok konuşulan anı, İlayda Alkaş'ın babası M.A.'nın ifadesi oldu. Kızının şiddet gördüğüne şahit olmadığını öne süren baba, sanıktan şikayetçi olmadığını beyan etti. Bu sözler üzerine adliye koridorlarında yankılanan "Vicdanın rahat mı?" sorusuna babanın verdiği "Rahat" cevabı, kamuoyunu ve müşteki avukatlarının tepkisini çekti.
GÖRGÜ TANIĞI: HATIRLAMIYORUM
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.
Duruşmada, olaydan önce Gazi Köşkü'nde bulunan kafede doğum günü kutlaması olan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık O.K. ise daha önceki silah seslerinin duyulmasının ardından sanığın silahın kendisine de yönelttiği şeklindeki ifadesini hatırlamadığını söyledi.
Mahkeme başkanı O.K.'ye ifadesinin daha önceki beyanlarıyla çeliştiğini ve bu çelişkiyi gideremediğini söyledi. O.K., kendisine yöneltilen sorulara 'hatırlamıyorum' yanıtını verdi.
DURUŞMA EYLÜL AYINA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının davaya katılım talebini kabul etti. Tanıklıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için bir sonraki duruşma 21 Eylül tarihine ertelendi.