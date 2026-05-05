Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Deresi taştı, mahallede su baskınları yaşandı.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Darıçayırı Deresi taştı. Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
Cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar, giriş ve bodrum katlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Belediye ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Sabah saatlerinde yağmur etkisini azaltırken, cadde ve sokaklardaki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
PAMUKOVA'DA ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN ANNE-OĞUL KURTARILDI
Öte yandan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yağıştan dolayı suyla dolan alt geçitte ticari araç içerisinde mahsur kalan anne-oğul kurtarıldı.
Turgutlu Mahallesi mevkisinde sağanaktan dolayı suyla dolan hızlı tren alt geçidinden geçmeye çalışan M.Ö. idaresindeki 54 RE 105 plakalı ticari araç, geçitte suya gömüldü.
Yarısı suya gömülen araçta mahsur kalanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Pamukova Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Araç içinde mahsur kalan sürücü M.Ö. ve yolcu konumunda bulunan annesi F.Ö, itfaiye ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Şok geçirdiği öğrenilen anne F.Ö, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarma çalışmasının ardından yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı.