Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Deresi taştı, mahallede su baskınları yaşandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçeden geçen Darıçayırı Deresi taştı. Darıçayırı Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.

Cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar, giriş ve bodrum katlardaki suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Sakarya'da sağanak: Dere taştı mahalleyi su bastı