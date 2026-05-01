DÜZCE'DE yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Elif Reçber, yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu gören akrabası Elvan Polat, Elif'in gelinlik giyebileceği bir düğün organizasyonu teklifinde bulundu.



Elif'in de hoşuna giden bu fikir, el birliğiyle hayata geçirildi.







Önce gelinlikçiye gidilerek ölçü alındı, daha sonra kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanarak düzenlendi. Elif'in düğününde damatlığı ise temsili olarak 25 yaşındaki kardeşi Özkan Reçber giydi.

