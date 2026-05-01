Yapay zekada başlayan hayal gerçeğe dönüştü: Down sendromlu Elif’in düğün mutluluğu
DÜZCE'DE yaşayan 27 yaşındaki down sendromlu Elif Reçber, yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflarına gelinlik giydirip sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu gören akrabası Elvan Polat, Elif'in gelinlik giyebileceği bir düğün organizasyonu teklifinde bulundu.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Elif'in de hoşuna giden bu fikir, el birliğiyle hayata geçirildi.
Önce gelinlikçiye gidilerek ölçü alındı, daha sonra kuaför ve fotoğraf süreci tamamlanarak düzenlendi. Elif'in düğününde damatlığı ise temsili olarak 25 yaşındaki kardeşi Özkan Reçber giydi.
Ablasını bir an olsun yalnız bırakmayan Özkan Reçber, gelinle dans etti, pasta kesti, oyun oynadı. En büyük hayali olan gelinliği giydiği için mutlu olduğunu dile getiren Elif Reçber, "Herkese teşekkür ederim. Gelinlik giymek çok güzel bir duygu, çok hoşuma gitti" dedi.

