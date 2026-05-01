İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kentte düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda izinli olarak düzenlenen mitinglerin coşkuyla kutlandığını, alınan tedbir kararlarına uymayan gruplara yönelik müdahalelerde ise saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

SENDİKA, STK VE EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Açıklamada, alınan kararlara uyarak günü kutlayan sendika, sivil toplum kuruluşları ve emekçilere teşekkür edildi. Valilik ayrıca, şehrin güvenliği ile vatandaşların huzur ve refahı için görev yapan polislere de teşekkür etti.

TEDBİRLER DAHA ÖNCE DUYURULMUŞTU

Valilik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirlerin daha önce kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

TEDBİR KARARLARINA UYMAYAN GRUPLARA MÜDAHALE

Açıklamada, bazı marjinal grupların alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da emniyet birimleriyle karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Bu gruplara İstanbul Emniyeti'nin ilgili birimlerince gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, alınan tedbir kararlarına uymayan gruplara yönelik müdahalelerde saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

GÖZALTI İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Valilik, gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin emniyet birimlerinde devam ettiğini duyurdu.