Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aynı aileden 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan anne Ebru ve baba Musa Tülü, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, ailenin tatil için bulunduğu ikamette detaylı araştırma gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

