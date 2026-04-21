Mersin'de ikinci Böcek ailesi olayı: Kusma şikayetiyle hastaneye gelen aileden acı haber

Mersin'de akıllara Böcek ailesini getiren yeni bir olay yaşandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan aileden 2 çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

  • Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aynı aileden 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti.
  • Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan anne Ebru ve baba Musa Tülü, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.
  • Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, ailenin tatil için bulunduğu ikamette detaylı araştırma gerçekleştirdi.
  • Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
  • Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran aileden Azra (8) ve Ömer Selim Tülü (5) kardeşler hayatını kaybetti, baba Musa (38) ve anne Ebru Tülü (33) ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Mersin'de hastaneye kaldırılan aileden acı haber: 2 çocuk kurtarılamadı.

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE GELDİLER

İlçenin Tekmen Mahallesi'nde yaşayan Musa Tülü ile eşi Ebru ve çocukları Azra ile Ömer Selim Tülü, 2 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü hayatını kaybetti, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tülü kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.

Karaman'da çalışan Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği öğrenildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKILLARA BÖCEK AİLESİ GELDİ

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da Böcek ailesinin 4 ferdi böcek ilacı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Mersin'de yaşanan bu olay sonrası akıllara Böcek ailesi geldi.

