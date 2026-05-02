LC Waikiki Xside Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

LC Waikiki Xside Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. IPhone 17 Pro 256 GB, Apple AirPods Max, Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

iPhone 17 Pro 256 GB, Apple AirPods Max, Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti kazanan asil talihliler:
ÜrünAsil TalihliŞehir
iPhone 17 Pro 256 GBGüngör ÖzkayaAntalya
Apple AirPods MaxHatice SelviKocaeli
Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma setiYahya Karaoğlanoğluİstanbul

iPhone 17 Pro 256 GB, Apple AirPods Max, Dyson Airwrap i.d. saç şekillendirme ve kurutma seti kazanan yedek talihliler:

ÜrünYedek TalihliŞehir
iPhone 17 Pro 256 GBMerve VatanseverBursa
Apple AirPods MaxEzgi Nur YavuzNevşehir
Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma setiKübranur Aydoğdu OrmanlıKocaeli


KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Bu kampanya MPİ'nin 06.03.2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-87105 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 28.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 85.036 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 19.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 3.06.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son teslim tarihi 30.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
