Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan iş yerinde yangın: 3 kat kullanılamaz hale geldi

İstanbul Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. İçeride bulunan plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin 3 katını tamamen sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da plastik malzeme satışı yapılan iş yerinde yangın: 3 kat kullanılamaz hale geldi
  • Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı.
  • Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü ve binanın 3 katı kullanılamaz hale geldi.
  • Yangın, saat 05.00 sıralarında iş yerinin 3'üncü katında başladı ve kısa sürede üst katlara sıçradı.
  • Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.
  • Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bayrampaşa plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki plastik malzeme satışı yapılan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

İş yerindeki plastik malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara sıçradı. Binanın 3 katını saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

THY uçuşta vites yükseltti: 21 milyon yolcu taşıyarak Avrupa'nın lideri oldu
SONRAKİ HABER

Türk Hava Yolları rekor kırdı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler