Bilim insanları, geçmişte yaşanan iklim değişimlerini ve kitlesel yok oluşları daha iyi anlamayı sağlayacak yeni bir paleocoğrafya modeli geliştirdi. Yaklaşık 34 bin Jura dönemi fosili üzerinde yapılan analizlerde kullanılan sistem, fosillerin yalnızca yaşını değil o dönemde Dünya üzerindeki gerçek konumlarını da hesaplayabiliyor. Araştırmacılar, bu yöntemin biyolojik çeşitliliğin tarihsel değişimini çözmede önemli bir adım olduğunu belirtiyor.