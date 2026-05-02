Bilim insanları, fosillerin yaşını ve Dünya üzerindeki gerçek konumlarını hesaplayabilen yeni bir paleocoğrafya modeli geliştirdi.
Sistem, Dünya üzerindeki herhangi bir konumun son 320 milyon yıldaki enlemsel hareketini takip edebiliyor.
Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacılar, modelin yeteneklerini göstermek için Geç Jura dönemine ait yaklaşık 34 bin deniz fosilini analiz etti.
Yeni model, Hollanda'nın Winterswijk bölgesinde bulunan 245 milyon yıllık fosillerin o dönemde bugünkü Arabistan Yarımadası enlemlerinde bulunduğunu doğruladı.
Ekip, modeli gelecekte yaklaşık 550 milyon yıl önce gerçekleşen Kambriyen Patlaması dönemine kadar genişletmeyi planlıyor.
Bilim insanları, geçmişte yaşanan iklim değişimlerini ve kitlesel yok oluşları daha iyi anlamayı sağlayacak yeni bir paleocoğrafya modeli geliştirdi. Yaklaşık 34 bin Jura dönemi fosili üzerinde yapılan analizlerde kullanılan sistem, fosillerin yalnızca yaşını değil o dönemde Dünya üzerindeki gerçek konumlarını da hesaplayabiliyor. Araştırmacılar, bu yöntemin biyolojik çeşitliliğin tarihsel değişimini çözmede önemli bir adım olduğunu belirtiyor.
KITALARIN GEÇMİŞİNE YOLCULUK
Yeni sistem, Dünya üzerindeki herhangi bir konumun son 320 milyon yıldaki enlemsel hareketini takip edebiliyor. Böylece kullanıcılar, yaşadıkları bölgenin antik süperkıta Pangaea döneminde nerede bulunduğunu inceleyebiliyor.
Bilim insanlarına göre bu teknoloji, fosillerin ve eski ekosistemlerin değerlendirilmesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Çünkü artık yalnızca "hangi dönemde yaşadığı" değil "Dünya üzerinde tam olarak nerede bulunduğu" da hesaplanabiliyor.
HOLLANDA BİR ZAMANLAR BASRA KÖRFEZİ İKLİMİNDEYDİ
Araştırmacılar, Hollanda'daki Winterswijk bölgesinde bulunan yaklaşık 245 milyon yıllık fosilleri örnek gösteriyor. Bölgede keşfedilen bitki ve hayvan kalıntıları, geçmişte burada günümüz Hollanda'sından çok daha sıcak bir iklimin hakim olduğunu ortaya koyuyor.
Yeni paleocoğrafik model, söz konusu bölgenin o dönemde bugünkü Arabistan Yarımadası'na yakın enlemlerde bulunduğunu doğruluyor. Bu nedenle bölgede yaşayan canlıların Doğu Avrupa'dan çok Basra Körfezi benzeri iklim koşullarına uyum sağladığı düşünülüyor.
DAHA HASSAS VE KULLANICI DOSTU SİSTEM
Yaklaşık 10 yıl önce geliştirilen bu platform, son güncellemeyle birlikte çok daha ayrıntılı verilere kavuştu. Yeni sürüm, kullanıcı dostu arayüzünün yanı sıra daha hassas paleomanyetik hesaplamalar da sunuyor.
Utrecht Üniversitesi'nden paleontolog Emilia Jarochowska, yeni modelin biyolojik çeşitliliği anlamada önemli katkılar sağlayacağını belirtiyor. Jarochowska'ya göre artık canlıların tarihsel dağılımı yalnızca zaman ekseninde değil, mekansal boyutta da incelenebiliyor.
KITALARLA BİRLİKTE KUTUPLAR DA HAREKET ETTİ
Araştırma ekibi, yeni modelin yalnızca kıtaların sürüklenmesini değil, Dünya'nın manyetik kutuplarındaki değişimleri de hesaba kattığını söylüyor. Sistem ayrıca günümüzde üst üste binmiş dağ kuşakları gibi karmaşık jeolojik yapıları da analiz edebiliyor.
Platform, kullanıcıların verileri dışa aktarmasına ve toplu paleocoğrafik hesaplamalar yapmasına da olanak tanıyor.
34 BİN FOSİLLE YAPILAN BÜYÜK ANALİZ
Bilim insanları, aracın yeteneklerini göstermek için Geç Jura dönemine ait yaklaşık 34 bin deniz fosilini analiz etti. Araştırma kapsamında fosillerin bulunduğu noktalar, canlıların yaşadığı dönemdeki gerçek enlemlerine göre yeniden hesaplandı.
Ekip ayrıca daha güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla istatistiksel düzeltme yöntemleri de kullandı. Böylece geçmişte biyolojik çeşitliliğin hangi bölgelerde yoğunlaştığı daha net biçimde ortaya çıkarıldı.
KİTLESEL YOK OLUŞLARIN İZLERİ SÜRÜLEBİLECEK
Araştırmacılara göre sistem, Dünya tarihindeki büyük iklim değişimlerini ve kitlesel yok oluşları anlamada da önemli rol oynayabilir.
Örneğin bilim insanları artık şu sorulara daha net yanıt arayabilecek:
Hangi bölgeler önce yaşanmaz hale geldi?
Hangi coğrafyalar canlılar için sığınak oldu?
Türler nasıl göç etti veya yok oldu?
HEDEF: 550 MİLYON YILLIK DÜNYA HARİTASI
Ekip, modeli gelecekte daha da genişletmeyi planlıyor. Nihai hedeflerden biri, yaklaşık 550 milyon yıl önce gerçekleşen Kambriyen Patlaması dönemine kadar uzanan kapsamlı bir Dünya haritası oluşturmak.
Şimdilik kullanıcıların yapması gereken tek şey ise platforma bir konum adı yazmak. Sistem, seçilen bölgenin milyonlarca yıllık kıtasal yolculuğunu adım adım gösteriyor.