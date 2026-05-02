Siirt'te yaşayan Sarı ailesinin kalp rahatsızlığı bulunan 4.5 aylık bebekleri Alparslan, akciğer enfeksiyonu da geçirince durumu ağırlaştı. Entübe edilen bebek, hava ambulansıyla ve acil koduyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Uçaktan iner inmez de ameliyata alındı. Satürasyonları çok düşük olan ve neredeyse yarı ölü şekilde ameliyata alınan Alparslan bebek, Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından birer gün arayla gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Şimşek, "Bebeğin akciğer atardamarına kan götüren kapak ile akciğer atardamarının dalları gelişmemiş.
Akciğer enfeksiyonu ile birleşince durumu kötüleşmiş. Entübe şekilde geldiğinde hayatını kaybetmek üzereydi. Hiç hazırlık yapamadan uçaktan iner inmez ameliyata aldık. Yedek kan bile bekleyemedik.
Önce sağ akciğer atardamarını yapay damarla onararak kan akışı sağladık. Çocuğumuzun şuan durumu iyi" dedi. Sedat ve Rabia Sarı çifti ise bebekleri kurtulduğu için çok mutlu olduklarını söyledi.