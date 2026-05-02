İstanbul'da kavga ölümle bitti: Başına vazo ile vurulan genç hayatını kaybetti

Alican Tekin, komşusu Murat Kaan Günaydın ile kavga etti. Arbede sırasında vurduğu vazo kırıldı. Parçalar vücuduna saplanınca hayatını kaybetti.

Kaynak Gazete
İstanbul Beykoz'da, geçtiğimiz günlerde kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen Alican Tekin'in (35) ölümündeki sır perdesi aralandı.
Alican Tekin (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

Polis tarafından yapılan incelemelerde vücut geliştirme eğitmeni komşusu Murat Kaan Günaydın (25) ile girdiği tartışmada, Günaydın'ın başına porselen vazoyla vuran Tekin'in, çıkan arbedede kırılan vazo parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Kaan Günaydın

Tutuklanan Günaydın ifadesinde, "Alican, elindeki vazo ile kafama vurdu. Vazo parçalandı. Üzerinde boğuştuğumuzu hatırlıyorum. Alican'ı saçından tutarak kendimden uzaklaştırıp ittim ve ardından evin içine kaçtım. Alican'ın yanından ayrılmadan önce yerde kanlar olduğunu gördüm" dedi.
