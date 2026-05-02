İstanbulBeykoz'da, geçtiğimiz günlerde kavgayı ayırmak isterken 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen Alican Tekin'in (35) ölümündeki sır perdesi aralandı.
Polis tarafından yapılan incelemelerde vücut geliştirme eğitmeni komşusu Murat Kaan Günaydın (25) ile girdiği tartışmada, Günaydın'ın başına porselen vazoyla vuran Tekin'in, çıkan arbedede kırılan vazo parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Tutuklanan Günaydın ifadesinde, "Alican, elindeki vazo ile kafama vurdu. Vazo parçalandı. Üzerinde boğuştuğumuzu hatırlıyorum. Alican'ı saçından tutarak kendimden uzaklaştırıp ittim ve ardından evin içine kaçtım. Alican'ın yanından ayrılmadan önce yerde kanlar olduğunu gördüm" dedi.