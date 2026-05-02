Bursa'nın Gürsu ilçesinde 27 Nisan'da Hakkı Çetin ile Elif Çalışkan arasında 5 milyon TL'lik armut ticareti nedeniyle borç anlaşmazlığı çıktı.
Çalışkan'ın avukat kardeşi Hatice Kocaefe'nin icra takibi başlatmasıyla taraflar arasında husumet oluştu. İddiaya göre Çetin, tehditlerin ardından aile fertlerinin önünü keserek silahla ateş açtı. Hatice Kocaefe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan Elif Çalışkan ise tedavi altına alındı.
Hakkı Çetin, depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşe otomobilin içinden ateş açmıştı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Hakkı Çetin ile birlikte A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
V.A. ve S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin, saldırının planlı olmadığını öne sürerek, "Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum. Çekleri icraya verdi, sinirlendim" dedi.