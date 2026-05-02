CANLI YAYIN
Geri

Bursa Gürsu’da kanlı pusu: Avukatı öldüren borçlunun savunması "Sinirlendim" oldu

Hakkı Çetin, borcunu ödemediği gerekçesiyle kendisine yönelik icra takibi başlatan avukat Hatice Kocaefe'yi silahla hayattan kopardı. Katil pişkin savunmasını böyle yaptı: Çekleri icraya verdiler, sinirlendim. Amacım öldürmek değildi. Onu istemeden vurdum...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bursa Gürsu’da kanlı pusu: Avukatı öldüren borçlunun savunması "Sinirlendim" oldu
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 27 Nisan'da Hakkı Çetin ile Elif Çalışkan arasında 5 milyon TL'lik armut ticareti nedeniyle borç anlaşmazlığı çıktı.

Çalışkan'ın avukat kardeşi Hatice Kocaefe'nin icra takibi başlatmasıyla taraflar arasında husumet oluştu. İddiaya göre Çetin, tehditlerin ardından aile fertlerinin önünü keserek silahla ateş açtı. Hatice Kocaefe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan Elif Çalışkan ise tedavi altına alındı.
Hakkı Çetin, depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşe otomobilin içinden ateş açmıştı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Hakkı Çetin ile birlikte A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Gürsu’da kanlı pusu: Avukatı öldüren borçlunun savunması "Sinirlendim" oldu-3

V.A. ve S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin, saldırının planlı olmadığını öne sürerek, "Pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum. Çekleri icraya verdi, sinirlendim" dedi.
Venüs’ten Plüton’a: Gezegen isimlerinin şaşırtan hikayeleri
SONRAKİ HABER

Gezegen isimlerinin hikayesi

 Osmanbey metrosu işletmeye kapatıldı! 22 yaşındaki Dalyan G. raylara atlayarak intihar etti
ÖNCEKİ HABER

Osmanbey metrosu işletmeye kapatıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler