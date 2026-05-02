Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2015 yılında Muş 1071 adıyla tescillenen endemik Muş laleleri, sadece Muş Ovası'nda yetişiyor ve ömrü 15-20 gün sürüyor.

Dünya Lale Derneği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında hazırlanan belgeselde, Muş lalesinin doğadaki yolculuğu ve tarihsel serüveni kayıt altına alınıyor. Bölgedeki doğal güzellikler ise uluslararası sanatçıların objektifine yansıdı.

MUŞ LALELERİ YABANCI EKİPLERİN ODAĞINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında "Muş 1071" adıyla tescillenen endemik Muş laleleri, baharın gelişiyle birlikte ovayı kırmızıya boyadı. Kısa süreli çiçeklenme döneminde oluşan doğal manzara, yabancı fotoğrafçılar ve belgesel ekiplerinin ilgisini çekti.

Dünya Lale Derneği koordinasyonunda Çin'den gelen 4 kişilik ekip, "Lalelerin Yolculuğu Belgeseli Projesi" kapsamında Muş Ovası'nda çekimler yaptı. Ekip, lalelerin doğal yaşam alanlarını ve tarihsel kökenlerini kayıt altına almak için bölgede farklı noktalarda görüntü aldı.

HOLLANDALI FOTOĞRAFÇIDAN MUŞ LALELERİNE ÖVGÜ

Yaklaşık 15 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde lale fotoğrafları çeken Hollandalı manzara fotoğrafçısı Albert Dros da Muş'taki laleleri görüntüledi. Daha önce Çin ve Kırgızistan'daki yabani laleleri de fotoğrafladığını belirten Dros, Muş'taki manzaranın kendisini etkilediğini söyledi.

Muş'ta üç gündür çekim yaptığını ifade eden Dros, bölgedeki lalelerin oldukça etkileyici olduğunu belirterek, "Buradaki doğa ve atmosfer bana Orta Asya'yı hatırlatıyor. Dağlar, çiçekler ve laleler gerçekten büyüleyici bir görüntü oluşturuyor." dedi.

Dros, yürüttükleri çalışmanın amacının lalenin tarihini, doğal yaşam alanlarını ve dünyadaki kültürel yolculuğunu insanlara anlatmak olduğunu kaydetti. Çekilen fotoğraf ve görüntülerin ilerleyen süreçte kitap ve sergilerde kullanılacağı öğrenildi.

ÇİNLİ BELGESEL EKİBİ İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Belgesel ekibinde yer alan Çinli sosyal medya içerik üreticisi Zongzong Yang ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Bölge insanının misafirperverliğinden etkilendiğini dile getiren Yang, Muş'un doğal güzelliklerinin yanı sıra yerel mutfağı da çok beğendiğini ifade etti.

Yang, hazırlanan belgeselin Çin'de sosyal medya platformlarında yayımlanacağını belirterek, Muş lalelerinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

"MUŞ LALESİ DÜNYAYA TANITILIYOR"

Fotoğraf sanatçısı Adem Kapan da yıllardır Muş lalesi üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergi açtığını belirten Kapan, hazırladığı tanıtım broşürleri sayesinde yabancı ekiplerle iletişim kurduklarını anlattı.

Belgesel ekibinin Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinleri alarak bölgede çekim yaptığını ifade eden Kapan, "Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar laleleri farklı açılardan görüntülüyorlar. Bu çalışma, Muş lalesinin dünyaya tanıtılması açısından önemli." diye konuştu.

(AA)