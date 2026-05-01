Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov tesisinde dün sabaha karşı cinayet işlendi. Aykut Saban ile ortağı Z.M. (40) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'a ateş açtı.

İş ortağını öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORTAĞINA PARA VERMEMİŞ

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aykut Saban, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Z.M., arkadaşlarıyla birlikte iki roman müzisyeni çağırdıklarını ve burada eğlenirken ortağı Saban'ın köpeği için doğum günü organizasyonu yapacağını söylediğini, kendisinin ise İstanbul'da akrabalarının düğünü olduğunu belirterek 10- 15 bin TL para istediğini ifade etti.

Z.M. para istemesi üzerine ortağı Aykut Saban'ın kendisine küfür ettiğini belirterek şunları söyledi: Olay, bana ettiği küfürler ve geçmişte yaşananlar nedeniyle bir anlık öfke ve alkolün etkisiyle meydana geldi. Yaptığımdan dolayı pişmanım.