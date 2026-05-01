Türkiye'nin en büyük tek hat teleferiklerinden biri olan Tahtalı Teleferiği, geçen yıl 237 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle Rusya, Güney Kore, İngiltere ve Almanya'dan yoğun ilgi gören tesisin, yeni sezonda da turist akınına uğraması bekleniyor.
ULUSLARARASI EKİP GÖREV ALDI
Teleferiğin bakım sürecinde, 3'ü İsviçre'den gelen uzmanlar olmak üzere toplam 13 kişilik teknik ekip görev yaptı. Çalışmalar için metrelerce yükseklikte özel bir köprü sistemi kuruldu.
Güvenlik önlemleri altında sürdürülen operasyon sırasında yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki teleferik halatının 14 metrelik kısmı kesilerek sistem yeniden ideal ölçülerine getirildi.
"PLANLAMA AYLAR ÖNCESİNDEN YAPILDI"
11 yıldır tesiste teknik danışmanlık yapan İsviçreli uzman Roland Streule, teleferik halatının 2022 yılında yenilendiğini belirterek, şimdi ise teknik gereklilik doğrultusunda kısaltma işlemi uygulandığını söyledi.
Streule, bu tür çalışmaların ciddi hazırlık gerektirdiğini vurgulayarak risk analizlerinin önceden yapıldığını ve bakım sürecinin yaklaşık 6 ay öncesinden planlandığını ifade etti. Çalışmanın güvenli şekilde yürütülebilmesi için önce yüksek noktada özel bir köprü kurulduğunu, ardından halat üzerinde işlemlere başlandığını aktardı.
"TELEFERİKLER EN GÜVENLİ ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN BİRİ"
Teleferik sistemlerinde bakımın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Streule, günlükten yıllığa kadar farklı periyotlarda düzenli kontroller yapıldığını söyledi. Yaklaşık 15 metre yüksekte gerçekleştirilen bakım çalışmalarının ardından ilerleyen dönemde iletişim hattının da yenileneceğini belirtti.
Mayıs ayında ise dış uzman ekiplerin elektrik sistemleri ve genel güvenlik kontrolleri için yeniden tesise geleceği açıklandı. Streule, teleferiklerin güvenli ulaşım araçları arasında yer aldığını ve yolcular için keyifli bir deneyim sunduğunu da sözlerine ekledi.
"DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET VERİYORUZ"
Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, Tahtalı Dağı'nın denize yakın en yüksek zirvelerden biri olduğunu belirterek, ziyaretçilerin zirveye yaklaşık 10 dakikada güvenli şekilde ulaştırıldığını söyledi.
Şirketin dünya çapında önemli bir teleferik işletmecisi olduğunu ifade eden Culfa, bakım ve güvenlik süreçlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakım planlarının önceden hazırlandığını, bazı işlemlerin şirket personeli tarafından, bazı özel bakım çalışmalarının ise İsviçre ve Avusturya'dan gelen uzman ekiplerle gerçekleştirildiğini belirtti.
GEÇEN YIL 237 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLANDI
Yeni sezon için hazır olduklarını söyleyen Culfa, geçen yıl yaklaşık 237 bin 500 ziyaretçiyi ağırladıklarını açıkladı. Bu yıl turizm açısından zorluklar yaşanabileceğini ancak sezonu tamamen kayıp olarak görmediklerini ifade etti.
Türkiye'nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğunun altını çizen Culfa, ziyaretçi çeşitliliğinin tesisin en güçlü yönlerinden biri olduğunu belirtti. Özellikle Rusya, Güney Kore, İngiltere, Almanya ve Polonya'dan yoğun ilgi gördüklerini, ayrıca yerli turistlerin de teleferiğe büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.