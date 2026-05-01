Mayıs ayında dış uzman ekipler elektrik sistemleri ve genel güvenlik kontrolleri için tesise gelecek.

Teleferik bakımında 3'ü İsviçre'den olmak üzere 13 kişilik teknik ekip görev aldı ve 10 kilometre uzunluğundaki halatın 14 metrelik kısmı kesildi.

Türkiye'nin en büyük tek hat teleferiklerinden Tahtalı Teleferiği, 2024 yılında 237 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük tek hat teleferiklerinden biri olan Tahtalı Teleferiği, geçen yıl 237 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle Rusya, Güney Kore, İngiltere ve Almanya'dan yoğun ilgi gören tesisin, yeni sezonda da turist akınına uğraması bekleniyor.