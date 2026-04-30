Balıkesir'deki otobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu polis soruşturma başlattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olurken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tekirdağ-İzmir istikametine giden 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü Külefli Kavşağı'nda devrildi.
  • Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybetti.
  • Kazada 1'i ağır 31 kişi yaralandı ve çevre hastanelere sevk edildi.
  • Kaza, saat 03.30 sıralarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
  • Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sahte “hakim-savcı” kartıyla gözdağı verdi: Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Sahte “hakim-savcı” kartıyla gözdağı verdi

