Viral olarak paylaşılan 'Cambridge Üniversitesi araştırması' iddiası bilim insanlarına göre eksik bir açıklama içeriyor ve mesele bundan çok daha karmaşık.

Beyin kelimeleri okurken her harfi sırayla analiz etmiyor, kelimeleri bütün olarak algılıyor ve cümlenin bağlamından yararlanarak tahmin yürütüyor.

Karışık metinlerin okunabilirliği için sadece ilk ve son harfler değil, kelimenin iç yapısı, yaygın harf kombinasyonları ve görsel düzen de önemli rol oynuyor.

İnternette paylaşılan örneklerde kısa kelimeler ve bağlaçlar korunuyor, uzun kelimelerde sadece yan yana harfler değiştiriliyor ve cümle yapısı tahmin edilebilir şekilde kuruluyor.