Giriş kattaki dairede kiracı olan üniversite öğrencisi Omar A.'ya evin icradan satıldığını ev sahibi söylemedi. Bu sırada kirasını ödemeye devam eden ve tatil için ülkesinde olan Omar A. tahliye tebligatını da görmedi. Omar A., ülkesinden döndüğünde ise apartmanda icra memurları ve avukatlarla karşılaştı.

Eşyalarını daireden tahliye etmesi istenen Omar A. "Böyle bir şey Türkiye'de de dünyada da yok. Ben nereye gideyim şimdi" diyerek görevlilere tepki gösterdi. Avukatlarla da bir süre tartışan Omar A.'nın eşyaları sokağa çıkarıldı.