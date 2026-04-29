Olay dün (28 Nisan) saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

Maltepe 'de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumrukladı. Şahıs, kadına yardım etmek isteyenlere de saldırdı.

Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Bu sırada yoldan geçen bir motokurye de duruma müdahale etmeye çalıştı.

Maltepe’de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kadını yumruklarla darbetti

Ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı. Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı.