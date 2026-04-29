Maltepe'de sokak ortasında kadına yumruk: Müdahale edenlere de saldırdı

Maltepe’de gözü dönen bir şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında dövdü. Kendini korumaya çalışan kadını saçından sürükleyip yumruklayan saldırgan, yardıma koşan vatandaşlara da saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Maltepe'de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumrukladı. Şahıs, kadına yardım etmek isteyenlere de saldırdı.

Olay dün (28 Nisan) saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı.

KADINA YUMRUK ATTI

Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçın çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti. Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Bu sırada yoldan geçen bir motokurye de duruma müdahale etmeye çalıştı.

Maltepe'de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kadını yumruklarla darbetti

Ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı. Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı.

Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı.

Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

