Oğlu Emir'in kaza geçirmesi sonrası camilere daha sık gitmeye başlayan Komanenkova, Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı gönüllüleri ve cami imamından aldığı bilgiler sonrası Müslüman olmaya karar verdi.

Antalya'da İslamiyet'e olan ilgisi cami ziyaretleriyle artan Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Müslüman olarak Meryem adını aldı.

MERYEM ADINI SEÇTİ Gönüllülerden ve cami imamından İslam hakkında aldığı bilginin ardından Müslüman olmaya karar veren ve "Meryem" adını seçen Komanenkova için aynı camide ihtida merasimi düzenlendi.

OĞLU KAZA GEÇİRDİKTEN SONRA CAMİ ZİYARETLERİ ARTTI Bu süreçte oğlu Emir'in kaza geçirmesi üzerine kendini iyi hissettiği için camilere daha çok giden Ukraynalı kadın, Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'ni ziyareti sırasında Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüleriyle tanıştı.

Antalya Müftü Vekili Talat Özmet, Akdeniz Üniversitesi Cami imam hatibi Mehmet Koşuk, KİM Vakfı Antalya Sorumlusu Abdullah Aykut, cami cemaati ve Komanenkova'nın arkadaşlarının yer aldığı merasim Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Özmet'in kendisine İslam'ın şartları ve iman esasları hakkında bilgi vermesi sonrası şehadet getiren Komanenkova, Müslüman oldu.

Burada konuşan Özmet, İslam'ın önceki günahları silip yok ettiğine inandıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz şu anda tertemiz bir amel defterine sahip oldu. Rabb'imiz, Meryem kardeşimizi ölünceye kadar iman üzere, İslam üzere eylesin." dedi.