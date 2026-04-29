Yoga eğitmeni Olena Komanenkova Meryem adını alarak Müslüman oldu

Antalya'da yaşayan Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Müslüman olarak Meryem adını aldı. İlk kez 2024'te geldiği kentteki camileri gezerek İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı bulan Komanenkova, "Camiye geldiğim zamanlarda 'İnşallah bu dinle şereflenirim.' diye dua ediyordum." ifadesini kullandı. Müslüman olduktan sonra artık yogaya ihtiyaç duymadığını belirten Ukraynalı kadın, "Rabb'ime ibadet etmek yetiyor bana. Artık kızlara yönelik online cimnastik dersi veriyorum." dedi.

Yoga eğitmeni Olena Komanenkova Meryem adını alarak Müslüman oldu
  • Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Antalya'da Şehzade Korkut Camisi'nde düzenlenen törenle Müslüman olarak Meryem adını aldı.
  • Komanenkova, 2024'te Antalya'ya geldiğinde cami ziyaretleri yaparak İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı buldu.
  • Oğlu Emir'in kaza geçirmesi sonrası camilere daha sık gitmeye başlayan Komanenkova, Kültürlerarası İletişim Merkezi Vakfı gönüllüleri ve cami imamından aldığı bilgiler sonrası Müslüman olmaya karar verdi.
  • İhtida törenine Antalya Müftü Vekili Talat Özmet, Akdeniz Üniversitesi Cami imam hatibi Mehmet Koşuk ve KİM Vakfı Antalya Sorumlusu Abdullah Aykut katıldı.
  • Komanenkova, Müslüman olduktan sonra yoga dersleri vermeyi bırakarak kızlara yönelik online jimnastik dersi vermeye başladığını açıkladı.

Antalya'da İslamiyet'e olan ilgisi cami ziyaretleriyle artan Ukraynalı yoga eğitmeni Olena Komanenkova, Müslüman olarak Meryem adını aldı.

2024'TE ANTALYA'YA GELDİ

Uzun yıllar İslamiyet'e ilgi duyan Komanenkova, ilk kez 2024'te geldiği Antalya'da camileri gezerek İslamiyet'i yakından tanıma fırsatı buldu.

Ukraynalı yoga eğitmeni Antalya’da Müslüman oldu: Adı artık Meryem!

Yoga eğitmeni Olena Komanenkova Meryem adını alarak Müslüman oldu. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

OĞLU KAZA GEÇİRDİKTEN SONRA CAMİ ZİYARETLERİ ARTTI

Bu süreçte oğlu Emir'in kaza geçirmesi üzerine kendini iyi hissettiği için camilere daha çok giden Ukraynalı kadın, Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camisi'ni ziyareti sırasında Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfı gönüllüleriyle tanıştı.

MERYEM ADINI SEÇTİ

Gönüllülerden ve cami imamından İslam hakkında aldığı bilginin ardından Müslüman olmaya karar veren ve "Meryem" adını seçen Komanenkova için aynı camide ihtida merasimi düzenlendi.

Olena Komanenkova Müslüman oldu.

Antalya Müftü Vekili Talat Özmet, Akdeniz Üniversitesi Cami imam hatibi Mehmet Koşuk, KİM Vakfı Antalya Sorumlusu Abdullah Aykut, cami cemaati ve Komanenkova'nın arkadaşlarının yer aldığı merasim Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Özmet'in kendisine İslam'ın şartları ve iman esasları hakkında bilgi vermesi sonrası şehadet getiren Komanenkova, Müslüman oldu.

Burada konuşan Özmet, İslam'ın önceki günahları silip yok ettiğine inandıklarını ifade ederek, "Kardeşimiz şu anda tertemiz bir amel defterine sahip oldu. Rabb'imiz, Meryem kardeşimizi ölünceye kadar iman üzere, İslam üzere eylesin." dedi.

Ukraynalı kadın Meryem adını aldı.

"YILLAR ÖNCE İSLAM'A MERAKIM BAŞLADI"

İhtida belgesini alan Komanenkova, gazetecilere, yıllar önce İslam'a merakının başladığını, bu nedenle oğluna da Emir ismini verdiğini söyledi.

Oğlu Emir ile 7 aylıkken Türkiye'ye geldiklerini ve bir süre sonra oğlunun kaza geçirdiğini anlatan Komanenkova, oğlunun rahatsızlığı sürecinde camilere gitme isteği duyduğunu ve cami ziyaretlerine başladığını kaydetti.

Yoga eğitmeni Olena Komanenkova Meryem adını alarak Müslüman oldu-5

"İNŞALLAH BU DİNLE ŞEREFLENİRİM" DİYE DUA ETTİM

Komanenkova, ziyaretlerin İslamiyet'e olan ilgisini artırdığını belirterek, "Camiye geldiğim zamanlarda 'İnşallah bu dinle şereflenirim.' diye dua ediyordum." ifadesini kullandı.

Bir cami ziyareti sırasında tanışarak arkadaş olduğu birinin kendisini cami imamıyla görüştürdüğünü, sonrasında Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Komanenkova, şöyle konuştu:

Yoga eğitmeni Olena Komanenkova Meryem adını alarak Müslüman oldu-6

"Ukrayna'da yaşıyorum ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyorum. Lisede bir rahatsızlık geçirdim, o yüzden spora ve yogaya başladım. Daha sonra bunun derslerini vermeye başladım. Müslüman olduktan sonra artık yogaya ihtiyaç duymuyorum, Rabb'ime ibadet etmek yetiyor bana. Artık kızlara yönelik online cimnastik dersi veriyorum."

