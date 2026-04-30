Bağcılar'da kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ye çarptı.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuluna gitmek için trafik ışıklarınızda bulunan yaya geçidini kullanan Ecrin K., kendisine yeşil ışık yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir İETT otobüsü, hızını alamayarak küçük çocuğa çarptı.

Bağcılar’da kırmızıda geçen otobüs ilkokul öğrencisini altına aldı!