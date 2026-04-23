İstanbullu'nun her sabah duraklarda yaşadığı izdihamın ve yollarda kalan otobüslerin ardındaki acı gerçek rakamlarla gün yüzüne çıktı.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz megakentin 2021-2025 yılları arasındaki toplu ulaşım bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Ortaya çıkan tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım altyapısını kaderine terk ettiğini gözler önüne serdi. Yolcu sayısındaki devasa patlamaya rağmen yatırımların durma noktasına gelmesi, çürüyen araç filosu ve esnafa yapılmayan ödemeler sistemin iflas bayrağını çektiğini yansıttı.

Megakent İstanbul ulaşım krizinin pençesinde kıvranıyor.

YOLCU PATLADI YATIRIM DURDU

Paylaşılan verilere göre İstanbul'un ulaşımında yolcu sayısı 904 milyon seviyesinden 1 milyar 318 bin seviyesine fırladı. Toplu taşımada yolcu oranında yüzde 45 gibi devasa artış kaydedildi.

Buna karşılık İBB yönetimi kapasite artırımında sınıfta kaldı. İETT'nin araç sayısı 3 bin 332 seviyesinden sadece 3 bin 766 seviyesine çıkabildi. Yüzde 13'te kalan cılız artış megakentin yükünü taşımakta yetersiz kaldı.

Verilere göre 904 milyonluk yolcu sayısı 1 milyar 318 milyon seviyesine çıkarken katedilen yol sadece yüzde 2 ile yerinde saydı.

4 YILDA 1 HAT

İstanbul'un en büyük çilesine dönüşen metrobüs hatlarındaki vizyonsuzluk da rakamlara yansıdı.

2021'de 904 milyon yolcu metrobüs kullanırken, 2025'te 1.318 milyar İstanbullu metrobüse bindi.

Yolcu talebinde devasa artış kaydeden metrobüslerdeki hat artışı yüzde 4'le sembolik değerde kaldı.

Katedilen yol 228 milyon kilometreden 233 milyon kilometreye çıkarken, sefer mesafesindeki artış yüzde 2 seviyesinde kalarak adeta yerinde saydı.

Megakentte 851 mevcut hat sayısına 4 yılda yalnızca 1 yeni hat ilave edildi.

FİLO ÇÜRÜDÜ İTTİRMELER ARTTI

Kapasite yetersizliğinin yanı sıra mevcut sistemin bakımsızlıktan döküldüğü ortaya çıktı.

İETT'nin filosunda araç yaşlarının 10 yılı geçmesiyle birlikte yollarda kalan otobüs manzaraları sıradanlaştı.

Bakımların zayıflaması sonucu arızaların katlanarak arttığı tespit edildi. Otobüs ve metrobüs arızaları İstanbul'da "yolcuların toplu taşıma aracı ittirme" manzaralarını çoğalttı.

Özel Halk Otobüsü sayısında artış yaşanmazken aksine 3 bin 84 araç sayısı 3 bin 41'e geriledi.

İBB'nin Özel Halk Otobüsü esnafına yönelik ödemeleri aksatması ise krizin boyutunu derinleştirdi.