CANLI YAYIN
Geri

2 talihliye çift kişilik Dünya Kupası maç seyahati: Rexona-Clear A101 Kampanyası çekiliş sonuçları

Rexona-Clear A101 Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati kazanan talihliler belli oldu. Öte yandan kazananların ikramiyelerini alabilmeleri için belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
"Rexona-Clear A101 Kampanyası" çekilişinin sonuçları 30 Nisan 2026 tarihli Takvim Gazetesi'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 2 talihli çift kişilik Dünya Kupası maç seyahati kazandı.

İşte Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Asil Talihlileri:

Ad SoyadŞehirStatü
Fatih BaloğluTekirdağAsil Talihli
İlhan TopçuOsmaniyeAsil Talihli


Çift Kişilik Dünya Kupası Maç Seyahati Yedek Talihlileri:

SıraAd SoyadŞehirStatü
1İsmet Altınışık-Yedek Talihli
2Tayfun GündüzElazığYedek Talihli

KAMPANYA İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 18.03.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-87667 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.04.2026 tarihinde yapılan çekilişe 545 katılım gerçekleşmiştir.

İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 15.05.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 30.05.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.

İkramiye son kullanım tarihi 28.06.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

1 Mayıs resmi tatil: Banka, eczane ve kargoların güncel çalışma saatleri
SONRAKİ HABER

1 Mayıs'ta açık ve kapalı yerler

 8 yaşındaki Osman'dan acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
ÖNCEKİ HABER

Cansız bedeni derede bulundu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler