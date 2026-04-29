8 yaşındaki Osman'dan acı haber: Cansız bedeni derede bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü kaybolan Osman Taş'tan acı haber geldi. 8 yaşındaki Taş'ın kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede cansız bedeni bulundu.

8 yaşındaki Osman'dan acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
  • Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ın cansız bedeni derede bulundu.
  • Osman Taş'ın kaybolduğu noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan cansız bedeni otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi ve dalgıç polisler katıldı.
  • 3. sınıf öğrencisi olan Osman Taş'ın pazar sabahı en son dere kenarında görüldüğü belirlendi.
  • Haber alamayan yakınları tarafından başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde pazar günü kaybolan Osman Taş'ın (8) derede cansız bedeni bulundu.

Hakkari'de 8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

PAZAR GÜNÜ KAYBOLDU

İlçeye bağlı Yufkalı köyünde pazar günü sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş'tan, haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler seferber oldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van'dan dalgıç polisler ile Van AFAD su altı ekipleri de sevk edildi.

300 METRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken Osman Taş'ın bugün kaybolduğu belirtilen noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede cansız bedeni bulundu. 3'üncü sınıf öğrencisi Osman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

