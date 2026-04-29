Olayla ilgili soruşturma kapsamında DEM Parti'li Saray Belediyesi'nden bir personel gözaltına alındı, İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

Van'ın Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, 10 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ağır yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı iki yeğenden 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti. Ağır yaralanan akrabasıhastaneye kaldırılırken, yaşanan facia başıboş köpek lobisi ve ihmalkar belediyeleri bir kez daha hedef tahtasına oturttu.

Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastane çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırıdan babasının müdahalesiyle kurtarılan 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede başıboş dolaşan sokak köpekleri okul çıkışında 15'er dakika arayla iki çocuğa saldırdı . Çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için seferber olurken, köpekler müdahaleyle bölgeden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE PERSONELİNE GÖZALTI

Van'ın Saray ilçesindeki köpek saldırısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yaşanan olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında DEM Parti'li Saray Belediyesinden bir personel gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

Köpek teröründe can veren 5 yaşındaki Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa verildi. (Fotoğraf: DHA)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Belediyenin barınağa taşımadığı başıboş sokak köpeklerinin parçaladığı Hamza Özsoy'un Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanarak ailesine teslim edildi.

Kazımpaşa Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Hamza Özsoy, gözyaşları arasında ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

İŞ İŞTEN GEÇTİ BELEDİYE İTLERİ TOPLAMAYA GELDİ

Acı hadisenin yaşandığı bölgedeki köpekler toplanmaya başladı.

Saray Belediyesi'nin talebi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye ekip gönderilip, başıboş köpeklerin toplanmaya başladığı bildirildi.

13 köpek aynı anda dehşet saçtı

OKUL ÇIKIŞINDA SALDIRDILAR

Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek dehşetinde, yaralı kurtulan kuzeni Ayaz Özsoy o anları anlattı.

Sokak köpeklerinin saldırısından babası sayesinde yaralı kurtulan 9 yaşındaki Ayaz Özsoy, okuldan eve döndüğü sırada başıboş köpek sürüsünün hedefi olduğunu belirtti. Küçük Ayaz, "Kaçmaya çalıştım ama düştüm. O sırada köpekler bana saldırdı, babam yetişip beni kurtardı" dedi.

KURTARMAYA GELEN BABASINI DA YARALADILAR

Oğlunu köpeklerin ağzından son anda alan baba Veysi Özsoy, olayın vahametini anlattı. Eşinin feryadı üzerine dışarı fırladığını belirten baba Özsoy, "Evde otururken eşim 'çocuğu köpek yedi' diye bağırdı. Dışarı çıktığımda yaklaşık 13 köpek çocuğu parçalamaya çalışıyordu. Müdahale ederken ben de vücudumun iki yerinden yaralandım" ifadelerini kullandı.

Dehşetin detaylarını anlatan baba Özsoy, hayatını kaybeden yeğeni Hamza ile oğlu Ayaz'ın aynı anda değil, kısa aralıklarla saldırıya uğradığını açıkladı.

Köpeklerin çocukları adeta boğarak sürüklediğini belirten acılı baba, "Yeğenim Hamza hayatını kaybetti, oğlum yaralı. Bu köpeklerin bir an önce toplanmasını ve önlem alınmasını istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'daki başıboş köpek saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

Bakan Çiftçi, minik Hamza'nın hayatını kaybettiği saldırıda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında adli ve idari sürecin yürütüleceğini kaydetti. Çiftçi, olayla ilgili tahkikatları sürdürmek amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Mustafa Çiftçi şunları söyledi:

"Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

BAŞIBOŞ KÖPEK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

İlçe merkezinde yaşanan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen özellikle muhalefetin yönetimindeki belediyeler yükümlülüklerini getirmiyor.

Belediyeler, sahipsiz köpekleri sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde barındırmakla yükümlü. Bu amaçla 31 Aralık 2028'e kadar gerekli bakımevlerini kurmaları ve bütçelerinden pay ayırmaları gerekiyor.

Kuduz riski taşıyan, bulaşıcı hastalığı olan, rehabilitasyonu mümkün olmayan veya saldırganlığı kontrol edilemeyen köpeklere veteriner hekim gözetiminde ötanazi yapılması öngörülüyor.