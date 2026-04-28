Ülkemizde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat edilirken bu ilerlemenin önemli payını Kocaeli oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yenilikçi adımlarıyla kentin tarihinde ilk kez farklı bir ulaşım sistemi oluşturmayı başardı.

Büyükşehir'in en önemli yatırımlarından biri şehir içi ulaşımını hem ekonomik hem çevreci olan hafif raylı sistemle tanıştırmak oldu. İzmit Kuruçeşme ile Otogar ve İzmit Kocaeli Şehir Hastanesi arasındaki ulaşımı tramvay hattı ile rahatlatan Büyükşehir, son olarak uzunluğu 3,8 km olan Otogar ile Alikahya Stadyumu arasındaki tramvay hattını da hizmete açtı. 2026 yılında 5 yeni araç daha tramvay filosuna eklenecek. Toplam 33 araç kapasiteli filo, yolculara daha konforlu ve güvenli seyahat imkanı sağlıyor.

YENİ DURAK KARTEPE

Büyükşehir, İzmit Alikahya ile Kartepe arasında 1.4 km'lik iki duraktan oluşacak yeni tramvay hattının çalışmalarını da hızla sürdürüyor. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığı, ikinci durak ise Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak bu çalışma ile tramvay hattının uzunluğu 18.9 kilometreye ulaşacak.

DEV YATIRIMDA GERİ SAYIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehri metro ile tanıştırmaya hazırlanıyor. Büyükşehir tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar sürüyor. Seyahat süresi 40 dakika olacak toplam uzunluğu 30,8 kilometre olacak metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Tamamlanma oranı yüzde 94,2'yi bulan vizyon proje, ulaşımdaki konfor ve güvenliği katlayacak.

RAYLI SİSTEM BÜYÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe'yi birbirine bağlayacak olan Kuzey Metro hattı için de düğmeye bastı. Yapımına başlanan ve tünel açma sürecine giren 26,85 kilometre uzunluğundaki metro hattı projesi de Kocaeli'nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu taşıyacak. Tamamlanma oranı yüzde 20'lere yaklaşan proje kapsamında 19 istasyon bulunuyor. Körfez İstasyonu; 95 Evler, Derince EAH, Derince Merkez, Derince Millet Bahçesi, Kuruçeşme, Seka Devlet Hastanesi, Sekapark, Cumhuriyet Parkı, Milli İrade Meydanı, Bekirdere ve Otogar duraklarında, Yahya Kaptan istasyonunda ise Poyraz (262 Tower) ve Fındıklı (Mobesko) duraklarında çalışmalar yürütülüyor. İlerleyen tarihlerde Kartepe ve Özdilek istasyonlarında da çalışmalar başlayacak.



KOCAELİ YEŞİLİN HAKKINI VERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çevreci yaklaşım kenti adeta yeşil bir örtüyle donattı. Şehrin genelinde bugüne kadar dikilen 9 milyona yakın ağaç ve 29 milyon metrekarelik alanda yapılan çalışma ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı yüzde 13,80'e yükselirken ilçeler devasa büyüklükte yemyeşil millet bahçeleri ile donatıldı. Kocaeli'nde sanayi ile birlikte üzerine kaplanan gri rengin yerini mavi ve yeşilin hakim olduğu renkli bir tablo aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı büyük hamleler kenti, yeşil turizmin cenneti haline getirdi. Özellikle son 5 yılda çevre alanında yatırımlarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu süre içerisinde yeşil alan miktarını 6,5 milyon metrekare daha artırmayı başardı. Böylece Kocaeli'ndeki yeşil alan miktarı 29 milyon metrekareyi aştı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı da yüzde 9'lardan yüzde 13,80'e yükseldi.

İLÇELERDE MİLLET BAHÇELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her ilçede bir millet bahçesi hedefini gerçekleştire yolunda önemli mesafe kat etti. Şehrin her ilçesi ayrı bir nefes ve huzur alanı olacak şekilde adeta yeniden dizayn ediliyor. Büyükehir Belediyesi, Başisele Seymen'de 120, Çayırova'da 71, Darıca'da 900, Karamürsel'de 11, Gölcük'te 65, Körfez'de 400, Derince'de 72, Dilovası'nda 218 dönümlük alanı dönüştürürek millet bahçesi olarak halkın hizmetine sundu. Kocaeli, millet bahçeeleri ile çocuk seslerinin yankılandığı oyun alanları, gençlerin sporla ve etkinliklerle buluşturulduğu yaşam merkezleri, ailelerin dinlenerek hoşça vakit geçirdiği buluşma noktaları, doğayla iç içe insan odaklı yaşam alanlarına kavuşmuş oldu.

EN BÜYÜĞÜ GEBZE'YE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçelerinin en büyüklerinden birini kentin nüfusu en yoğun ilçelerinden olan Gebze'de hayata geçirdi. 470 dönüm arazi üzerinde hayat bulan bahçe içerisine; Millet Kıraathanesi, 5 km'lik yürüyüş yolu, Göl, Orman ve Spor Kafeleri, büfe, kafeterya, spor aletleri ve çocuk oyun alanları ile 510 araçlık otopark yapıldı. Oldukça büyük bir araziye sahip olan millet bahçesi, ilçenin en önemli çevreci ve yeşil alan çalışması olarak tarihe adını yazdırdı.

İZMİT'E NEFES ALDIRAN YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit tarihi için büyük önemine sahip olan Kocaeli Fuarı'nın Millet Bahçesine dönüştürdü. 276 dönüm arazi üzerinde yapılan çalışma, şehir merkezine nefes aldırdı. İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlarıyla birçok etkinlik alanını içerisinde barındırıyor. İzmit Millet Bahçesi, şehrin sosyo-kültürel hayatında çok daha büyük canlılık getirdi.